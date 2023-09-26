***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 26 Eylül 2023 tarihinde yayınladığı raporda, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.'nin aşağıda yer verilen notlarını teyit etmiş, ilgili notlarının "Negatif" olan görünümlerini ise "Durağan" olarak güncellemiştir.Şirketimiz'in güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidirUzun Vadeli Yabancı Para Notu: B- / Durağan GörünümUzun Vadeli Yerel Para Notu: B /Durağan GörünümUlusal Uzun Vadeli Notu: A+(tur) /Durağan GörünümKısa Vadeli Yabancı Para Notu: BKısa Vadeli Yerel Para Notu: Bhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197515BIST