***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Kredi Derecelendirmesi
26.09.2023 23:42
***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 26 Eylül 2023 tarihinde yayınladığı raporda, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.'nin aşağıda yer verilen notlarını teyit etmiş, ilgili notlarının "Negatif" olan görünümlerini ise "Durağan" olarak güncellemiştir.
Şirketimiz'in güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir
Uzun Vadeli Yabancı Para Notu: B- / Durağan Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para Notu: B /Durağan Görünüm
Ulusal Uzun Vadeli Notu: A+(tur) /Durağan Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para Notu: B
Kısa Vadeli Yerel Para Notu: B
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197515
BIST