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***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Kredi Derecelendirmesi

08.04.2024 11:20
***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Kredi Derecelendirmesi


***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, 15 Mart 2024 tarihinde yayınladığı rapora göre Şirketimizin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:  
Uzun Vadeli Yabancı Para Notu: B / Pozitif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para Notu: B /Pozitif Görünüm
Ulusal Uzun Vadeli Notu: A+(tur) / Stabil Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para Notu: B
Kısa Vadeli Yerel Para Notu: B





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269676


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BIST En Aktif Hisseler11:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENTRA 13,31 10.951.588 % 10,00  
ODINE 75,35 405.965.039 % 10,00  
BARMA 20,02 86.782.163 % 10,00  
ASUZU 104,60 293.149.627 % 9,99  
MOGAN 18,07 700.480.290 % 9,98  
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11:56 Alış Satış %  
Dolar 32,0478 32,0537 % 0,12  
Euro 34,8471 34,8753 % 0,35  
Sterlin 40,5507 40,7540 % 0,55  
Frank 35,4712 35,6490 % 0,27  
Riyal 8,5687 8,6117 % 0,67  
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11:56 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,76 27,79 % 0,66  
Platin 937,71 939,31 % 0,66  
Paladyum 1.009,61 1.011,84 % 0,66  
Brent Pet. 90,32 90,32 % 0,66  
Altın Ons 2.335,09 2.335,39 % 0,66  
Seans Raporu 11:56
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