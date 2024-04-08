***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, 15 Mart 2024 tarihinde yayınladığı rapora göre Şirketimizin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Uzun Vadeli Yabancı Para Notu: B / Pozitif GörünümUzun Vadeli Yerel Para Notu: B /Pozitif GörünümUlusal Uzun Vadeli Notu: A+(tur) / Stabil GörünümKısa Vadeli Yabancı Para Notu: BKısa Vadeli Yerel Para Notu: Bhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269676BIST