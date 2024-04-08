***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Kredi Derecelendirmesi
08.04.2024 11:20
***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, 15 Mart 2024 tarihinde yayınladığı rapora göre Şirketimizin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Uzun Vadeli Yabancı Para Notu: B / Pozitif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para Notu: B /Pozitif Görünüm
Ulusal Uzun Vadeli Notu: A+(tur) / Stabil Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para Notu: B
Kısa Vadeli Yerel Para Notu: B
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269676
BIST
'
11:589.688
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 68,84
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:5832,0527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0369
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:5834,8753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1228
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
11:582.407,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,48
|Açılış
|: 2.407,90
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:56
|ENTRA
|13,31
|10.951.588
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|405.965.039
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|86.782.163
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|293.149.627
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|700.480.290
|% 9,98
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|10.790.200
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.463,00
|165.732.605
|% -5,25
|
|GENIL
|60,55
|136.756.625
|% -4,95
|
|MARTI
|4,34
|60.609.725
|% -3,77
|
|THYAO
|310,75
|5.595.286.856
|% 1,14
|
|ISCTR
|12,91
|2.448.824.715
|% 1,18
|
|YKBNK
|30,30
|1.835.199.522
|% 0,33
|
|TUPRS
|178,80
|1.718.880.873
|% -0,50
|
|EREGL
|41,96
|1.454.122.503
|% 1,40
|
|ISCTR
|12,91
|2.448.824.715
|% 1,18
|
|EKGYO
|10,29
|913.623.653
|% 4,15
|
|ZOREN
|5,79
|513.647.691
|% 0,70
|
|YKBNK
|30,30
|1.835.199.522
|% 0,33
|
|HALKB
|16,22
|830.244.240
|% 7,77
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0478
|32,0537
|% 0,12
|
|Euro
|34,8471
|34,8753
|% 0,35
|
|Sterlin
|40,5507
|40,7540
|% 0,55
|
|Frank
|35,4712
|35,6490
|% 0,27
|
|Riyal
|8,5687
|8,6117
|% 0,67
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,76
|27,79
|% 0,66
|
|Platin
|937,71
|939,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,61
|1.011,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,32
|90,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.335,09
|2.335,39
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:56
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