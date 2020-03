***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI'NIN04 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIYapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 10:30'da Yapı Kredi Plaza D Blok Kat 17, Levent – İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.03.2020 tarih ve 528775915. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.02.2020 tarih ve 10017 sayılı nüshası ile ayrıca Şirket'in www.ykleasing.com.tr internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında en az 15 gün önceden ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 389.927.705 TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerde 389.927.705 adet paydan, 389.903.866,20 TL'lik sermayeye tekabül eden 389.903.866,20 adedinin (%99,99) vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı gündemi görüşmek üzere Yönetim Kurulu üyesi T. Fatih Torun tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak Hasan Sadi'nin seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Mehmet Serkan Keskin'i atadı.Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeler için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Tanju Fatih Torun'un yönetim kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sinem Derici'nin toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve kabul edildi.3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özeti okundu.4. 2019 Yılı faaliyet dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ve TFRS esaslarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerine göre hazırlanan mali ve finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar oylamaya sunuldu ve kabul edildi. 2019 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 2.001.200 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.5. Niccolo Ubertalli'nin 01.06.2019 tarihi itibariyle istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Marco Iannaccone'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi hükmü çerçevesinde anılan Yönetim Kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve kabul edildi.6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak ibra edildiler.7. Yönetim Kurulu'nun, önerdiği üzere 2019 yılı karından her nev'i mükellefiyetler ve kanuni ihtiyatalara gerekli tahsisler yapıldıktan sonra toplam 315.647.179 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verildi.8. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim neticesinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 4 olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 48859256704 T.C. Kimlik numaralı Sn. Gökhan Erün, 40345523444 T.C. kimlik numaralı Sn. Erhan Adalı, 56176425208 T.C. kimlik numaralı Sn. Nurgün Eyüboğlu ve 52723619588 T.C. Kimlik numaralı Sn. Tanju Fatih Torun'un 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine karar verildi.Toplantı Başkanı, toplantıya katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti.9. 2019 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısıyla yapılan ödemeler hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeliklerinden dolayı bir menfaat sağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve her takvim yılında Yönetim Kurulu üyelik görevleri nedeniyle yapılan ödemelerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin sunulmasına karar verildi.10. Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Süleyman Seba Cad. BJK Plaza N48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verildi.11. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine karar verildi.12. Şirket esas sözleşmesinin 7'inci maddesi ile söz konusu borçlanma aracı ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na bırakılmış olduğundan işbu madde görüşülmemiştir.13. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.İşbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 04 Mart 2020.Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tutanak YazmanıMustafa Kendi Hasan Sadi Mehmet Serkan Keskinhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824336BIST