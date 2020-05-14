***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Finansal Kiralama A.O. 4.500.000.000.-TL (Dörtmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurusunu Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.05.2020 tarihi itibariyle gerçekleştirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845122BIST