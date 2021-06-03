***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Erhan Adalı 1 Haziran 2021 ve Yönetim Kurulu üyemiz Nurgün Eyüboğlu 2 Haziran 2021 tarihi itibariyle Şirketimizdeki Yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939874BIST