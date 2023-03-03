***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/02/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Finansal Kiralama A.O.'nun 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, 03/03/2023 tarihinde Cuma günü, saat 10:30'da, Yapı Kredi Plaza D Blok Kat 17, Levent Beşiktaş/İstanbul, Türkiye adresinde gerçekleşmiştir. Olağan Genel Kurul gündemi 06/02/2023 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır. Alınan kararlar ve görüşülen konular ekteki toplantı tutanağında yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119997BIST