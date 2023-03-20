***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2023 21:22
***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/03/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.'nun 03/03/2023 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 20 Mart 2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 20 Mart 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126533
BIST
18:004.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -160,97
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
4.971
18:0019,0164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:0020,3927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1227
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4143
En Düşük
20,2229
18:001.209,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -6,58
|Açılış
|: 1.209,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ESCAR
|104,50
|216.017.850
|% 10,00
|
|CLEBI
|545,70
|94.055.591
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|827.627.188
|% 9,99
|
|ULUSE
|168,40
|211.793.542
|% 9,99
|
|EMKEL
|14,21
|327.194.910
|% 9,98
|
|YEOTK
|70,65
|428.330.580
|% -10,00
|
|MARKA
|9,54
|5.155.426
|% -10,00
|
|ONCSM
|110,70
|114.912.827
|% -10,00
|
|ALFAS
|329,70
|1.288.808.715
|% -9,99
|
|BVSAN
|57,75
|291.689.255
|% -9,98
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|EREGL
|37,02
|4.476.800.279
|% -2,58
|
|ASELS
|55,45
|4.105.716.604
|% -3,31
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|YKBNK
|10,28
|1.900.649.086
|% -0,32
|
|EKGYO
|6,81
|1.198.377.228
|% -3,81
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0069
|19,0164
|% 0,01
|
|Euro
|20,3835
|20,3927
|% 0,61
|
|Sterlin
|23,2720
|23,3887
|% 0,79
|
|Frank
|20,3881
|20,5109
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0452
|5,0705
|% -0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-11,52
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.210
|-6,48
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.145
|8.240
|254,00
|
|Yarım
|3.993
|4.032
|124,00
|
|Çeyrek
|1.996
|2.016
|62,00
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,75
|13,77
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|0,81
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, TOASO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 95 kaybederek (% -2.28 ) 4, 505
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOKNR, ANELE, MERKO, MEPET, ULUSE, CLEBI, EMKEL, GEREL, FENER
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SDTTR, AZTEK, ONCSM, ASTOR, MARKA
-
17:56
TERA, UFUK, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında