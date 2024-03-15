***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/02/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Finansal Kiralama A.O.'nun 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, 15/03/2024 tarihinde Cuma günü, saat 10:30'da, Yapı Kredi Plaza D Blok Kat 17, Levent Beşiktaş/İstanbul, Türkiye adresinde gerçekleşmiştir. Olağan Genel Kurul gündemi 01/02/2024 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır. Alınan kararlar ve görüşülen konular ekteki toplantı tutanağında yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259294BIST