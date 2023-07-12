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***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.07.2023 20:24
***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sevim Buruk Finansal Planlama ve Mali İşler Direktörü 16.08.2022 0 212 339 90 86 sevim.buruk@ykleasing.com.tr
Mert Ordu İş Planlama ve Finansal Raporlama Uzmanı 30.11.2016 0 212 339 90 29 mert.ordu@ykleasing.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÖKHAN ERÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
AKİF CAHİT ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Bağımsız Üye Değil
MEHMET ERKAN AKBULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
MUHARREM KAAN ŞAKUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
ÖZDEN ÖNALDI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
TANJU FATİH TORUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171149


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Altın Gr. 1.646 1.646 24,06  
Cumhuriyet 10.956 11.122 142,00  
Tam 10.601 10.820 160,00  
Yarım 5.301 5.435 80,00  
Çeyrek 2.659 2.717 40,00  
Gümüş.Ons 24,11 24,13 1,00  
Gümüş Gr. 20,29 20,30 0,88  
B. Petrol 80,36 80,36 0,96  
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