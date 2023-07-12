***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSevim Buruk Finansal Planlama ve Mali İşler Direktörü 16.08.2022 0 212 339 90 86 sevim.buruk@ykleasing.com.trMert Ordu İş Planlama ve Finansal Raporlama Uzmanı 30.11.2016 0 212 339 90 29 mert.ordu@ykleasing.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviGÖKHAN ERÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilAKİF CAHİT ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Bağımsız Üye DeğilMEHMET ERKAN AKBULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye DeğilMUHARREM KAAN ŞAKUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye DeğilÖZDEN ÖNALDI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye DeğilTANJU FATİH TORUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171149BIST