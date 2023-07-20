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***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.07.2023 20:26
***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sevim Buruk Finansal Planlama ve Mali İşler Direktörü 16.08.2022 0 212 339 90 86 sevim.buruk@ykleasing.com.tr
Mert Ordu İş Planlama ve Finansal Raporlama Uzmanı 30.11.2016 0 212 339 90 29 mert.ordu@ykleasing.com.tr
Bahar Tunçel Uslu Mali İşler, BT ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı 16.08.2022 0 212 339 90 13 Bahar.Uslu@ykleasing.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 203599 - 700263

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÖKHAN ERÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Bağımsız Üye Değil
AKİF CAHİT ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Bağımsız Üye Değil
MEHMET ERKAN AKBULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
MUHARREM KAAN ŞAKUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
ÖZDEN ÖNALDI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
TANJU FATİH TORUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sigorta 58000000 11.557.471,50 TRY 19,93 İştiraki




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174009


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ECZYT 184,80 443.517.578 % 10,00  
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Tam 11.137 11.325 -51,00  
Yarım 5.569 5.688 -26,00  
Çeyrek 2.784 2.844 -13,00  
Gümüş.Ons 24,76 24,78 -0,39  
Gümüş Gr. 21,35 21,38 -0,28  
B. Petrol 79,61 79,61 0,15  
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