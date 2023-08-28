***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.08.2023 16:19
***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sigorta 58000000 11.557.471,50 TRY 19,93 İştiraki
Yapı Kredi Bank Azerbaycan Closed Joint Stock Company Banka 55.380.703,88 55.380,70 AZN 0,10 İştiraki
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri 98.918.083,46 1.666,66 TRY 0,002 İştiraki
Koç Kültür Sanat ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. Kültür ve Sanat 100000 4900 TRY 4,90 İştiraki
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Faktoring 130000000 15.473,72 TRY 0,012 İştiraki
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189936
BIST