***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sigorta 58000000 11.557.471,50 TRY 19,93 İştirakiYapı Kredi Bank Azerbaycan Closed Joint Stock Company Banka 55.380.703,88 55.380,70 AZN 0,10 İştirakiYapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri 98.918.083,46 1.666,66 TRY 0,002 İştirakiKoç Kültür Sanat ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. Kültür ve Sanat 100000 4900 TRY 4,90 İştirakiYapı Kredi Faktoring A.Ş. Faktoring 130000000 15.473,72 TRY 0,012 İştirakihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189936BIST