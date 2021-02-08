***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 8.02.2021 tarih ve 2021-4 sayılı kararı ile, Şirketin 31.916.695 TL ödenmiş sermayesinin, 97.223.256,20-TL'si sermaye yedeklerinden ve 860.048,80 TL'si ise olağan üstü yedeklerden karşılanmak suretiyle toplam 98.083.305,00 TL artırılarak 130.0000.000-TL'ye yükseltilmesine, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin ve sermaye artırımın kabul edilmesi durumunda esas sözleşmenin "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" başlıklı 10'uncu maddesinin de ekteki şekilde değiştirilmesine, esas sözleşme değişiklikleri için gerekli yasal izinlerin alınmasına, izinlerin alınmış olması şartı ile esas sözleşme değişikliklerinin Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908134BIST