***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.02.2021 12:32
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 8.02.2021 tarih ve 2021-4 sayılı kararı ile, Şirketin 31.916.695 TL ödenmiş sermayesinin, 97.223.256,20-TL'si sermaye yedeklerinden ve 860.048,80 TL'si ise olağan üstü yedeklerden karşılanmak suretiyle toplam 98.083.305,00 TL artırılarak 130.0000.000-TL'ye yükseltilmesine, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin ve sermaye artırımın kabul edilmesi durumunda esas sözleşmenin "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" başlıklı 10'uncu maddesinin de ekteki şekilde değiştirilmesine, esas sözleşme değişiklikleri için gerekli yasal izinlerin alınmasına, izinlerin alınmış olması şartı ile esas sözleşme değişikliklerinin Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908134
BIST
15:201.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
15:207,1110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0546
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:208,5535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0433
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:20416,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 5,76
|Açılış
|: 416,71
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:18
|JANTS
|552,30
|52.820.389
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|ALCAR
|507,80
|39.372.307
|% 9,98
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.037.202.302
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.037.202.302
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,50
|1.606.682.693
|% 3,22
|
|ISFIN
|4,54
|1.141.763.403
|% 9,40
|
|ODAS
|4,26
|917.324.160
|% 3,15
|
|GARAN
|9,77
|893.067.398
|% 0,10
|
|DOHOL
|3,62
|3.037.202.302
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,54
|1.141.763.403
|% 9,40
|
|EKGYO
|2,49
|565.749.172
|% 1,63
|
|ODAS
|4,26
|917.324.160
|% 3,15
|
|ALBRK
|2,22
|361.901.503
|% 1,37
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1058
|7,1110
|% 0,77
|
|Euro
|8,5478
|8,5535
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,7160
|9,7648
|% 0,53
|
|Frank
|7,8684
|7,9158
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8918
|1,9013
|% 0,87
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|9,25
|
|Altın Gr.
|416
|416
|5,49
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.805
|56,00
|
|Tam
|2.748
|2.818
|54,85
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|26,53
|
|Çeyrek
|666
|681
|13,27
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|60,12
|60,12
|0,56
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:30ORGE
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 10.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 980, 997 adet işlem
-
15:29FONET
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 15.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 471, 387 adet işlem
-
15:28GLYHO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 885, 479 adet işlem
-
15:27IHLAS
Yüzde -12.00 oranında düşüşle 1.10 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 544, 001 adet işlem
-
15:25SAMAT
Yüzde -8.97 oranında düşüşle 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 252, 345 adet işlem