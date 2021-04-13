***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/02/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesi ve "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" başlıklı 10'uncu maddesi 08.03.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı ile değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 13.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 13.04.2021 tarih ve 10308 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de yayımlanmıştır.Değişikliğin yayımlandığı 13.04.2021 tarih ve 10308 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi bildirim ekindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927622BIST