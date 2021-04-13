***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin ve "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" başlıklı 10'uncu maddesinin tadili 13.04.2021 tarih ve 10308 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş olup son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7,10 13/04/2021 13/04/2021 103084,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 02/12/2013 06/12/2013 84593,7 26/12/2006 04/01/2007 6716http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927624BIST