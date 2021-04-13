***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
13.04.2021 20:56
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin ve "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" başlıklı 10'uncu maddesinin tadili 13.04.2021 tarih ve 10308 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş olup son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7,10 13/04/2021 13/04/2021 10308
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 02/12/2013 06/12/2013 8459
3,7 26/12/2006 04/01/2007 6716
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927624
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
18:058,1252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0243
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1065
18:059,7203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
18:05455,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,72
|Açılış
|: 455,77
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|369,60
|89.781.040
|% 10,00
|
|MTRKS
|49,56
|6.787.688
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.238.533
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.719.138
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|21.441.906
|% 9,97
|
|SAYAS
|30,78
|25.617.468
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|799.312
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|1.219.412
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|1.561.633
|% -9,98
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,37
|853.116.251
|% 0,41
|
|THYAO
|11,93
|722.332.508
|% -0,33
|
|KOZAL
|112,60
|657.707.729
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,79
|587.043.856
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|528.603.562
|% 0,48
|
|TSKB
|1,29
|318.424.892
|% -3,73
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1232
|8,1301
|% -0,24
|
|Euro
|9,7087
|9,7192
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,1326
|11,1884
|% -0,31
|
|Frank
|8,7845
|8,8374
|% -0,19
|
|Riyal
|2,1587
|2,1695
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|12,28
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,12
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|0,56
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.69 ) 1, 424
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17:59XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 17, 792.00 milyon TL de
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17:57DERHL
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17:56MTRKS
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