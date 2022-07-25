***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
25.07.2022 19:37
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ilişkin Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047634
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
18:0517,7748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0027
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8112
En Düşük
17,7709
18:0518,2493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0481
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2493
En Düşük
18,1884
18:05983,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,78
|Açılış
|: 983,20
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|73,15
|38.583.665
|% 10,00
|
|BRKO
|1,87
|3.493.211
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|338.280.637
|% 9,98
|
|TMSN
|38,16
|314.219.259
|% 9,97
|
|MIPAZ
|7,28
|41.157.568
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,83
|93.380.900
|% -10,00
|
|SANEL
|11,11
|4.153.418
|% -9,97
|
|SERVE
|30,00
|7.310.590
|% -7,64
|
|ULUUN
|23,78
|499.590.713
|% -5,78
|
|TIRE
|24,56
|76.513.582
|% -5,54
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% -1,02
|
|SISE
|21,24
|1.808.227.540
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|AKBNK
|8,95
|1.039.468.113
|% 3,59
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,49
|310.823.522
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|ODAS
|3,79
|680.415.470
|% 4,41
|
|TSKB
|2,43
|380.306.284
|% 3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7732
|17,7748
|% 0,02
|
|Euro
|18,1621
|18,2493
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,3578
|21,4649
|% 0,64
|
|Frank
|18,3565
|18,4671
|% -0,03
|
|Riyal
|4,7172
|4,7409
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-0,25
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.608
|6.714
|-48,00
|
|Yarım
|3.220
|3.283
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,47
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,56
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
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17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
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17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem