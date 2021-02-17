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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

17.02.2021 20:24



***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2021
Karar Sayısı
2021 - 10
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

     Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan, 2020 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
Tarafımızca incelendiğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla, 
 
Nurgün Eyüboğlu                                                                     Bozkurt Çöteli
Finansal Raporlamadan Sorumlu                                        Yönetim Kurulu Üyesi ve                                    
Yönetim Kurulu Üyesi                                                              Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910633


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Çeyrek 643 658 -5,16  
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B. Petrol 64,20 64,20 0,85  
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