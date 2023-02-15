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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

15.02.2023 19:32
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/02/2023
Karar Sayısı
2023-08
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                                          
Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan, 2022 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.
 
Şirketimizce hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
 
·                Tarafımızca incelendiğini,
·           Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
·                Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
 
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
 
 
 
 
Mehmet Erkan Akbulut                                                                                                                                 Bozkurt Çöteli
Finansal Raporlamadan Sorumlu  
Yönetim Kurulu Üyesi   
 
                                                            Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür          
                    




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113680


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Çeyrek 1.845 1.865 -23,00  
Gümüş.Ons 21,59 21,61 -0,28  
Gümüş Gr. 13,08 13,10 -0,15  
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