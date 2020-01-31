***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler31.917 0 0 97.223 0 -1.103 0 -1.103 0 0 0 0 51.796 0 42.999 0 222.832TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye31.917 0 0 97.223 0 -1.103 0 -1.103 0 0 0 0 51.796 0 42.999 0 222.832Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -283 0 -283 0 0 0 0 0 0 94.294 0 94.011Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.999 0 -42.999 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.999 0 -42.999 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.917 0 0 97.223 0 -1.386 0 -1.386 0 0 0 0 94.795 0 94.294 0 316.843Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler31.917 0 0 97.223 0 -1.386 0 -1.386 0 0 0 0 94.795 0 94.294 0 316.843TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye31.917 0 0 97.223 0 -1.386 0 -1.386 0 0 0 0 94.795 0 94.294 0 316.843Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -331 0 -331 0 0 0 0 0 0 119.117 0 118.786Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.294 0 -94.294 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.294 0 -94.294 0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.917 0 0 97.223 0 -1.717 0 -1.717 0 0 0 0 189.089 0 119.117 0 435.629Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ438.687 443.021FAKTORİNG GELİRLERİ15 438.687 443.021Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler416.047 417.633İskontolu104.743 125.917Diğer311.304 291.716Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar22.640 25.388İskontolu6.530 8.322Diğer16.110 17.066FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-265.565 -258.665Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-214.232 -215.112Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-425 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-33.127 -28.150Diğer Faiz Giderleri-44 -5Verilen Ücret ve Komisyonlar-17.737 -15.398BRÜT KAR (ZARAR)173.122 184.356ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -42.439 -35.666Personel Giderleri-29.661 -24.386Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-345 -454Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-8.353 -9.603Diğer-4.080 -1.223BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)130.683 148.690DİĞER FAALİYET GELİRLERİ506.835 2.143.757Bankalardan Alınan Faizler2.862 4.416Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri54 51Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı38.421 22.888Kambiyo İşlemleri Karı461.597 2.112.553Diğer18 3.901 3.849KARŞILIK GİDERLERİ-25.426 -31.519Özel Karşılıklar-25.426 -25.907Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 -5.612DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-459.331 -2.139.111Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-25.856 -67.940Kambiyo İşlemleri Zararı-431.530 -2.069.438Diğer18 -1.945 -1.733NET FAALİYET KARI (ZARARI)152.761 121.817BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)152.761 121.817SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-33.644 -27.523Cari Vergi Karşılığı17 -31.715 -28.995Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi12 -1.929 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi12 0 1.472SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)119.117 94.294DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI119.117 94.294Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları119.117 94.294Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 3,73000000 2,95000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı174.094 102.285Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri416.309 382.867Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-218.307 -254.434Alınan Temettüler19 54 51Alınan Ücret ve Komisyonlar22.989 23.334Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4 5.432 4.849Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-29.807 -22.118Ödenen Vergiler-30.856 -26.881Diğer8.280 -5.383Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-395.517 118.143Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-49.453 475.632Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-11.154 9.564Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)6.099 11.174Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-344.393 -381.647Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.384 3.420Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-221.423 220.428YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11 -2.301 -983Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.301 -983FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit922.272 351.407Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-737.779 -563.434İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit184.493 -212.027Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi9.215 -21.277Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-30.016 -13.859Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar44.908 58.767Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 14.892 44.908Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)119.117 94.294DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-331 -283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-331 -283Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -425 -363Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12 94 80Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)118.786 94.011Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 281 14.611 14.892 19.620 25.300 44.920GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 10.033 0 10.033 2.307 0 2.307GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 27 0 27 27 0 27İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 2.116.572 1.291.114 3.407.686 1.870.892 1.515.587 3.386.479Faktoring Alacakları2.093.552 1.291.114 3.384.666 1.828.575 1.515.587 3.344.162İskontolu Faktoring Alacakları (Net)755.684 102.287 857.971 464.836 115.734 580.570Diğer Faktoring Alacakları1.337.868 1.188.827 2.526.695 1.363.739 1.399.853 2.763.592Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar102.457 0 102.457 170.207 0 170.207Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-79.437 0 -79.437 -127.890 0 -127.890ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 4.692 0 4.692 715 0 715MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 3.585 0 3.585 3.353 0 3.353YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 3.674 0 3.674 5.509 0 5.509DİĞER AKTİFLER13 9.648 2.448 12.096 9.297 1.203 10.500ARA TOPLAM2.148.512 1.308.173 3.456.685 1.911.720 1.542.090 3.453.810SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.148.512 1.308.173 3.456.685 1.911.720 1.542.090 3.453.810YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER5 1.728.090 997.371 2.725.461 1.001.096 2.071.631 3.072.727FAKTORİNG BORÇLARI5.086 19.759 24.845 10.705 8.041 18.746KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR2 2.809 1.018 3.827 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5 216.365 0 216.365 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 6.257 0 6.257 5.266 0 5.266KARŞILIKLAR9 24.639 0 24.639 23.836 0 23.836Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı8.900 0 8.900 8.047 0 8.047Genel Karşılıklar10.127 0 10.127 10.127 0 10.127Diğer Karşılıklar5.612 0 5.612 5.662 0 5.662CARİ VERGİ BORCU17 8.880 0 8.880 8.021 0 8.021ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER8 9.094 1.688 10.782 6.988 1.383 8.371ARA TOPLAM2.001.220 1.019.836 3.021.056 1.055.912 2.081.055 3.136.967SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR14 435.629 0 435.629 316.843 0 316.843Ödenmiş Sermaye31.917 0 31.917 31.917 0 31.917Sermaye Yedekleri97.223 0 97.223 97.223 0 97.223Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri97.223 0 97.223 97.223 0 97.223Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.717 0 -1.717 -1.386 0 -1.386Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri189.089 0 189.089 94.795 0 94.795Yasal Yedekler20.913 0 20.913 20.913 0 20.913Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler150.813 0 150.813 56.519 0 56.519Diğer Kar Yedekleri17.363 0 17.363 17.363 0 17.363Kar veya Zarar119.117 0 119.117 94.294 0 94.294Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı119.117 0 119.117 94.294 0 94.294Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.436.849 1.019.836 3.456.685 1.372.755 2.081.055 3.453.810Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.117.202 420.591 1.537.793 2.132.265 453.903 2.586.168RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ943.450 370.909 1.314.359 566.005 214.706 780.711ALINAN TEMİNATLAR22 31.180.459 11.771.281 42.951.740 26.615.570 9.511.367 36.126.937VERİLEN TEMİNATLAR22 1.341.047 0 1.341.047 1.335.079 0 1.335.079TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6 - 22 415.639 431.499 847.138 491.984 716.975 1.208.959Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler6 - 22 415.639 431.499 847.138 491.984 716.975 1.208.959Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri415.639 431.499 847.138 491.984 716.975 1.208.959Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER22 1.421.258 2.176.720 3.597.978 1.112.849 1.930.236 3.043.085NAZIM HESAPLAR TOPLAMI36.419.055 15.171.000 51.590.055 32.253.752 12.827.187 45.080.939http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816494BIST