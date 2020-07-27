***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler31.917 0 0 97.223 0 -1.386 0 -1.386 0 0 0 0 94.795 0 94.294 0 316.843TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye31.917 0 0 97.223 0 -1.386 0 -1.386 0 0 0 0 94.795 0 94.294 0 316.843Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -118 0 -118 0 0 0 0 0 0 60.317 0 60.199Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.294 0 -94.294 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.294 0 -94.294 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.917 0 0 97.223 0 -1.504 0 -1.504 0 0 0 0 189.089 0 60.317 0 377.042Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler31.917 0 0 97.223 0 -1.717 0 -1.717 0 0 0 0 189.089 0 119.117 0 435.629TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye31.917 0 0 97.223 0 -1.717 0 -1.717 0 0 0 0 189.089 0 119.117 0 435.629Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -341 0 -341 0 0 0 0 0 0 46.202 0 45.861Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.117 0 -119.117 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.117 0 -119.117 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.917 0 0 97.223 0 -2.058 0 -2.058 0 0 0 0 308.206 0 46.202 0 481.490Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ165.785 237.074 79.634 123.059FAKTORİNG GELİRLERİ15 165.785 237.074 79.634 123.059Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler152.038 225.988 73.480 117.266İskontolu41.266 51.067 17.228 26.978Diğer110.772 174.921 56.252 90.288Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar13.747 11.086 6.154 5.793İskontolu3.260 2.727 1.535 1.600Diğer10.487 8.359 4.619 4.193FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-92.969 -141.788 -43.584 -78.273Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-82.187 -107.254 -40.911 -52.595Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-273 -206 -131 -97İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-4.415 -24.962 0 -21.699Diğer Faiz Giderleri0 -44 0 -17Verilen Ücret ve Komisyonlar-6.094 -9.322 -2.542 -3.865BRÜT KAR (ZARAR)72.816 95.286 36.050 44.786ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -20.991 -19.844 -10.642 -10.127Personel Giderleri-14.458 -13.943 -7.956 -7.138Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-246 -128 -145 -75Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-4.187 -3.913 -1.729 -1.963Diğer-2.100 -1.860 -812 -951BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)51.825 75.442 25.408 34.659DİĞER FAALİYET GELİRLERİ280.399 213.341 118.103 101.498Bankalardan Alınan Faizler797 2.558 734 828Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri74 54 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı1.026 6.674 -8.270 5.469Kambiyo İşlemleri Karı269.461 202.496 122.037 94.481Diğer18 9.041 1.559 3.602 720KARŞILIK GİDERLERİ-20.265 -14.526 -18.380 -8.935Özel Karşılıklar-20.265 -14.526 -18.380 -8.935Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-252.775 -196.934 -107.417 -89.996Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-38.047 -11.870 -4.835 -8.166Kambiyo İşlemleri Zararı-213.870 -184.209 -102.264 -81.416Diğer18 -858 -855 -318 -414NET FAALİYET KARI (ZARARI)59.184 77.323 17.714 37.226BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)59.184 77.323 17.714 37.226SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-12.982 -17.006 -3.903 -8.192Cari Vergi Karşılığı17 -14.035 -17.583 -809 -8.448Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 -3.094 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi12 1.053 577 0 256SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)46.202 60.317 13.811 29.034DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI46.202 60.317 13.811 29.034Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları46.202 60.317 13.811 29.034Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) 1,45000000 1,89000000 0,43000000 0,91000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı58.641 71.235Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri156.047 217.546Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-86.761 -115.523Alınan Temettüler19 74 54Alınan Ücret ve Komisyonlar13.905 10.525Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4 5.573 819Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-16.046 -15.873Ödenen Vergiler-21.548 -16.539Diğer7.397 -9.774Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim277.324 -471.762Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-372.939 800.153Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11.765 -3.086Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-14.743 -9.413Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)657.994 -1.257.324Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-4.753 -2.092Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı335.965 -400.527YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11 -1.346 -940Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.346 -940FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 706.481Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-220.480 -331.300İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.380 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-221.860 375.181Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi4.010 10.079Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)116.769 -16.207Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.892 44.908Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 131.661 28.701Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)46.202 60.317 13.811 29.034DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-341 -118 -341 -118Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-341 -118 -341 -118Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -437 -151 -437 -151Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12 96 33 96 33Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.861 60.199 13.470 28.916Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 109.773 21.909 131.682 281 14.611 14.892GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 1.177 0 1.177 10.033 0 10.033GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 27 0 27 27 0 27İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 2.561.459 1.195.668 3.757.127 2.116.572 1.291.114 3.407.686Faktoring Alacakları2.524.319 1.195.668 3.719.987 2.093.552 1.291.114 3.384.666İskontolu Faktoring Alacakları (Net)486.083 162.904 648.987 755.684 102.287 857.971Diğer Faktoring Alacakları2.038.236 1.032.764 3.071.000 1.337.868 1.188.827 2.526.695Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar131.269 0 131.269 102.457 0 102.457Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-94.129 0 -94.129 -79.437 0 -79.437ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 4.896 0 4.896 4.692 0 4.692MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 3.414 0 3.414 3.585 0 3.585YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 4.823 0 4.823 3.674 0 3.674DİĞER AKTİFLER13 6.806 1.092 7.898 9.648 2.448 12.096ARA TOPLAM2.692.375 1.218.669 3.911.044 2.148.512 1.308.173 3.456.685SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.692.375 1.218.669 3.911.044 2.148.512 1.308.173 3.456.685YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER5 2.335.490 1.043.391 3.378.881 1.728.090 997.371 2.725.461FAKTORİNG BORÇLARI3.434 6.668 10.102 5.086 19.759 24.845KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR20 2.912 790 3.702 2.809 1.018 3.827İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5 0 0 0 216.365 0 216.365GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 3.310 0 3.310 6.257 0 6.257KARŞILIKLAR9 23.495 0 23.495 24.639 0 24.639Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı7.756 0 7.756 8.900 0 8.900Genel Karşılıklar10.127 0 10.127 10.127 0 10.127Diğer Karşılıklar5.612 0 5.612 5.612 0 5.612CARİ VERGİ BORCU17 1.367 0 1.367 8.880 0 8.880ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER8 6.485 2.212 8.697 9.094 1.688 10.782ARA TOPLAM2.376.493 1.053.061 3.429.554 2.001.220 1.019.836 3.021.056SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR14 481.490 0 481.490 435.629 0 435.629Ödenmiş Sermaye31.917 0 31.917 31.917 0 31.917Sermaye Yedekleri97.223 0 97.223 97.223 0 97.223Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri97.223 0 97.223 97.223 0 97.223Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.058 0 -2.058 -1.717 0 -1.717Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri308.206 0 308.206 189.089 0 189.089Yasal Yedekler20.913 0 20.913 20.913 0 20.913Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler269.930 0 269.930 150.813 0 150.813Diğer Kar Yedekleri17.363 0 17.363 17.363 0 17.363Kar veya Zarar46.202 0 46.202 119.117 0 119.117Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı46.202 0 46.202 119.117 0 119.117YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.857.983 1.053.061 3.911.044 2.436.849 1.019.836 3.456.685Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ628.569 426.382 1.054.951 1.117.202 420.591 1.537.793RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ993.535 708.392 1.701.927 943.450 370.909 1.314.359ALINAN TEMİNATLAR22 33.834.208 14.266.169 48.100.377 31.180.459 11.771.281 42.951.740VERİLEN TEMİNATLAR22 1.258.449 0 1.258.449 1.341.047 0 1.341.047TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6,22 260.672 259.001 519.673 415.639 431.499 847.138Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler6,22 260.672 259.001 519.673 415.639 431.499 847.138Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri260.672 259.001 519.673 415.639 431.499 847.138Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER22 1.320.336 2.481.748 3.802.084 1.421.258 2.176.720 3.597.978NAZIM HESAPLAR TOPLAMI38.295.769 18.141.692 56.437.461 36.419.055 15.171.000 51.590.055http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862217BIST