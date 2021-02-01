***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
01.02.2021 21:39
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
31.917 0 0 97.223 0 -1.386 0 -1.386 0 0 0 0 94.795 0 94.294 0 316.843
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
31.917 0 0 97.223 0 -1.386 0 -1.386 0 0 0 0 94.795 0 94.294 0 316.843
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -331 0 -331 0 0 0 0 0 0 119.117 0 118.786
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.294 0 -94.294 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.294 0 -94.294 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.917 0 0 97.223 0 -1.717 0 -1.717 0 0 0 0 189.089 0 119.117 0 435.629
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
31.917 0 0 97.223 0 -1.717 0 -1.717 0 0 0 0 189.089 0 119.117 0 435.629
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
31.917 0 0 97.223 0 -1.717 0 -1.717 0 0 0 0 189.089 0 119.117 0 435.629
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -603 0 -603 0 0 0 0 0 0 97.847 0 97.244
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.117 0 -119.117 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.117 0 -119.117 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.917 0 0 97.223 0 -2.320 0 -2.320 0 0 0 0 308.206 0 97.847 0 532.873
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
388.202 438.687
FAKTORİNG GELİRLERİ
15 388.202 438.687
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
361.727 416.047
İskontolu
91.264 104.743
Diğer
270.463 311.304
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
26.475 22.640
İskontolu
6.529 6.530
Diğer
19.946 16.110
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-233.786 -265.565
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-195.630 -214.232
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-508 -425
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-25.703 -33.127
Diğer Faiz Giderleri
0 -44
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-11.945 -17.737
BRÜT KAR (ZARAR)
154.416 173.122
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -44.274 -42.439
Personel Giderleri
-30.622 -29.661
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-464 -345
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-8.796 -8.353
Diğer
-4.392 -4.080
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
110.142 130.683
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
858.035 506.835
Bankalardan Alınan Faizler
10.008 2.862
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
74 54
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
14.012 38.421
Kambiyo İşlemleri Karı
816.449 461.597
Diğer
18 17.492 3.901
KARŞILIK GİDERLERİ
-41.607 -25.426
Özel Karşılıklar
-41.607 -25.426
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-800.971 -459.331
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-70.342 -25.856
Kambiyo İşlemleri Zararı
-728.883 -431.530
Diğer
18 -1.746 -1.945
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
125.599 152.761
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
125.599 152.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-27.752 -33.644
Cari Vergi Karşılığı
17 -25.239 -31.715
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
12 -2.513 -1.929
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
12 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
97.847 119.117
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
97.847 119.117
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
97.847 119.117
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 3,07000000 3,73000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
194.173 174.094
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
384.019 416.309
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-162.627 -218.307
Alınan Temettüler
19 74 54
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29.246 22.989
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 11.951 5.432
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-31.416 -29.807
Ödenen Vergiler
-37.033 -30.856
Diğer
-41 8.280
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-486.773 -395.517
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-1.206.584 -49.453
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-14.656 -11.154
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-12.174 6.099
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
746.896 -344.393
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-255 3.384
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-292.600 -221.423
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11 -3.926 -2.301
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.926 -2.301
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
920.530 922.272
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-549.515 -737.779
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.881 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
368.134 184.493
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
14.564 9.215
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
86.172 -30.016
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.892 44.908
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 101.064 14.892
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
97.847 119.117
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-603 -331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-603 -331
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -754 -425
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12 151 94
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.244 118.786
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 98.771 2.339 101.110 281 14.611 14.892
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 5.622 0 5.622 10.033 0 10.033
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 27 0 27 27 0 27
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 3.486.332 1.074.000 4.560.332 2.116.572 1.291.114 3.407.686
Faktoring Alacakları
3.469.029 1.074.000 4.543.029 2.093.552 1.291.114 3.384.666
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
948.763 138.968 1.087.731 755.684 102.287 857.971
Diğer Faktoring Alacakları
2.520.266 935.032 3.455.298 1.337.868 1.188.827 2.526.695
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
126.397 0 126.397 102.457 0 102.457
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-109.094 0 -109.094 -79.437 0 -79.437
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 4.122 0 4.122 4.692 4.692
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 4.587 0 4.587 3.585 3.585
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
17 2.914 0 2.914 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 1.312 0 1.312 3.674 3.674
DİĞER AKTİFLER
13 8.080 19.450 27.530 9.648 2.448 12.096
ARA TOPLAM
3.611.767 1.095.789 4.707.556 2.148.512 1.308.173 3.456.685
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.611.767 1.095.789 4.707.556 2.148.512 1.308.173 3.456.685
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
5 2.574.728 932.241 3.506.969 1.728.090 997.371 2.725.461
FAKTORİNG BORÇLARI
6.229 6.442 12.671 5.086 19.759 24.845
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
2.179 503 2.682 2.809 1.018 3.827
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5 611.845 0 611.845 216.365 0 216.365
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 461 0 461 6.257 0 6.257
KARŞILIKLAR
9 24.559 0 24.559 24.639 0 24.639
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
8.820 0 8.820 8.900 0 8.900
Genel Karşılıklar
10.127 0 10.127 10.127 0 10.127
Diğer Karşılıklar
5.612 0 5.612 5.612 0 5.612
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 8.880 0 8.880
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
8 10.103 5.393 15.496 9.094 1.688 10.782
ARA TOPLAM
3.230.104 944.579 4.174.683 2.001.220 1.019.836 3.021.056
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
14 532.873 0 532.873 435.629 0 435.629
Ödenmiş Sermaye
31.917 0 31.917 31.917 0 31.917
Sermaye Yedekleri
97.223 0 97.223 97.223 0 97.223
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
97.223 0 97.223 97.223 0 97.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.320 0 -2.320 -1.717 0 -1.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
308.206 0 308.206 189.089 0 189.089
Yasal Yedekler
20.913 0 20.913 20.913 0 20.913
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
269.930 0 269.930 150.813 0 150.813
Diğer Kar Yedekleri
17.363 0 17.363 17.363 0 17.363
Kar veya Zarar
97.847 0 97.847 119.117 0 119.117
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
97.847 0 97.847 119.117 0 119.117
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.762.977 944.579 4.707.556 2.436.849 1.019.836 3.456.685
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
151.332 725.302 876.634 1.117.202 420.591 1.537.793
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
955.779 340.620 1.296.399 943.450 370.909 1.314.359
ALINAN TEMİNATLAR
22 37.265.505 16.017.688 53.283.193 31.180.459 11.771.281 42.951.740
VERİLEN TEMİNATLAR
22 1.278.921 0 1.278.921 1.341.047 0 1.341.047
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6,22 115.343 130.096 245.439 415.639 431.499 847.138
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6,22 115.343 130.096 245.439 415.639 431.499 847.138
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
6,22 115.343 130.096 245.439 415.639 431.499 847.138
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
22 1.471.805 2.723.541 4.195.346 1.421.258 2.176.720 3.597.978
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
41.238.685 19.937.247 61.175.932 36.419.055 15.171.000 51.590.055
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906826
BIST