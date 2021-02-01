***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler31.917 0 0 97.223 0 -1.386 0 -1.386 0 0 0 0 94.795 0 94.294 0 316.843TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye31.917 0 0 97.223 0 -1.386 0 -1.386 0 0 0 0 94.795 0 94.294 0 316.843Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -331 0 -331 0 0 0 0 0 0 119.117 0 118.786Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.294 0 -94.294 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.294 0 -94.294 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.917 0 0 97.223 0 -1.717 0 -1.717 0 0 0 0 189.089 0 119.117 0 435.629Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler31.917 0 0 97.223 0 -1.717 0 -1.717 0 0 0 0 189.089 0 119.117 0 435.629TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye31.917 0 0 97.223 0 -1.717 0 -1.717 0 0 0 0 189.089 0 119.117 0 435.629Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -603 0 -603 0 0 0 0 0 0 97.847 0 97.244Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.117 0 -119.117 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.117 0 -119.117 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.917 0 0 97.223 0 -2.320 0 -2.320 0 0 0 0 308.206 0 97.847 0 532.873Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ388.202 438.687FAKTORİNG GELİRLERİ15 388.202 438.687Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler361.727 416.047İskontolu91.264 104.743Diğer270.463 311.304Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar26.475 22.640İskontolu6.529 6.530Diğer19.946 16.110FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-233.786 -265.565Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-195.630 -214.232Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-508 -425İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-25.703 -33.127Diğer Faiz Giderleri0 -44Verilen Ücret ve Komisyonlar-11.945 -17.737BRÜT KAR (ZARAR)154.416 173.122ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -44.274 -42.439Personel Giderleri-30.622 -29.661Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-464 -345Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-8.796 -8.353Diğer-4.392 -4.080BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)110.142 130.683DİĞER FAALİYET GELİRLERİ858.035 506.835Bankalardan Alınan Faizler10.008 2.862Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri74 54Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı14.012 38.421Kambiyo İşlemleri Karı816.449 461.597Diğer18 17.492 3.901KARŞILIK GİDERLERİ-41.607 -25.426Özel Karşılıklar-41.607 -25.426Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-800.971 -459.331Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-70.342 -25.856Kambiyo İşlemleri Zararı-728.883 -431.530Diğer18 -1.746 -1.945NET FAALİYET KARI (ZARARI)125.599 152.761BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)125.599 152.761SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-27.752 -33.644Cari Vergi Karşılığı17 -25.239 -31.715Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi12 -2.513 -1.929Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi12 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)97.847 119.117DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI97.847 119.117Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları97.847 119.117Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 3,07000000 3,73000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı194.173 174.094Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri384.019 416.309Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-162.627 -218.307Alınan Temettüler19 74 54Alınan Ücret ve Komisyonlar29.246 22.989Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4 11.951 5.432Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-31.416 -29.807Ödenen Vergiler-37.033 -30.856Diğer-41 8.280Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-486.773 -395.517Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-1.206.584 -49.453Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-14.656 -11.154Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-12.174 6.099Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)746.896 -344.393Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-255 3.384Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-292.600 -221.423YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11 -3.926 -2.301Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.926 -2.301FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit920.530 922.272Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-549.515 -737.779İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.881 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit368.134 184.493Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi14.564 9.215Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)86.172 -30.016Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.892 44.908Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 101.064 14.892Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)97.847 119.117DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-603 -331Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-603 -331Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -754 -425Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12 151 94Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.244 118.786Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 98.771 2.339 101.110 281 14.611 14.892GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 5.622 0 5.622 10.033 0 10.033GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 27 0 27 27 0 27İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 3.486.332 1.074.000 4.560.332 2.116.572 1.291.114 3.407.686Faktoring Alacakları3.469.029 1.074.000 4.543.029 2.093.552 1.291.114 3.384.666İskontolu Faktoring Alacakları (Net)948.763 138.968 1.087.731 755.684 102.287 857.971Diğer Faktoring Alacakları2.520.266 935.032 3.455.298 1.337.868 1.188.827 2.526.695Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar126.397 0 126.397 102.457 0 102.457Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-109.094 0 -109.094 -79.437 0 -79.437ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 4.122 0 4.122 4.692 4.692MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 4.587 0 4.587 3.585 3.585YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI17 2.914 0 2.914 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 1.312 0 1.312 3.674 3.674DİĞER AKTİFLER13 8.080 19.450 27.530 9.648 2.448 12.096ARA TOPLAM3.611.767 1.095.789 4.707.556 2.148.512 1.308.173 3.456.685SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI3.611.767 1.095.789 4.707.556 2.148.512 1.308.173 3.456.685YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER5 2.574.728 932.241 3.506.969 1.728.090 997.371 2.725.461FAKTORİNG BORÇLARI6.229 6.442 12.671 5.086 19.759 24.845KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR2.179 503 2.682 2.809 1.018 3.827İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5 611.845 0 611.845 216.365 0 216.365GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 461 0 461 6.257 0 6.257KARŞILIKLAR9 24.559 0 24.559 24.639 0 24.639Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı8.820 0 8.820 8.900 0 8.900Genel Karşılıklar10.127 0 10.127 10.127 0 10.127Diğer Karşılıklar5.612 0 5.612 5.612 0 5.612CARİ VERGİ BORCU0 0 0 8.880 0 8.880ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER8 10.103 5.393 15.496 9.094 1.688 10.782ARA TOPLAM3.230.104 944.579 4.174.683 2.001.220 1.019.836 3.021.056SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR14 532.873 0 532.873 435.629 0 435.629Ödenmiş Sermaye31.917 0 31.917 31.917 0 31.917Sermaye Yedekleri97.223 0 97.223 97.223 0 97.223Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri97.223 0 97.223 97.223 0 97.223Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.320 0 -2.320 -1.717 0 -1.717Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri308.206 0 308.206 189.089 0 189.089Yasal Yedekler20.913 0 20.913 20.913 0 20.913Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler269.930 0 269.930 150.813 0 150.813Diğer Kar Yedekleri17.363 0 17.363 17.363 0 17.363Kar veya Zarar97.847 0 97.847 119.117 0 119.117Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı97.847 0 97.847 119.117 0 119.117Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.762.977 944.579 4.707.556 2.436.849 1.019.836 3.456.685Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ151.332 725.302 876.634 1.117.202 420.591 1.537.793RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ955.779 340.620 1.296.399 943.450 370.909 1.314.359ALINAN TEMİNATLAR22 37.265.505 16.017.688 53.283.193 31.180.459 11.771.281 42.951.740VERİLEN TEMİNATLAR22 1.278.921 0 1.278.921 1.341.047 0 1.341.047TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6,22 115.343 130.096 245.439 415.639 431.499 847.138Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler6,22 115.343 130.096 245.439 415.639 431.499 847.138Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri6,22 115.343 130.096 245.439 415.639 431.499 847.138Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER22 1.471.805 2.723.541 4.195.346 1.421.258 2.176.720 3.597.978NAZIM HESAPLAR TOPLAMI41.238.685 19.937.247 61.175.932 36.419.055 15.171.000 51.590.055http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906826BIST