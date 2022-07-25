***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler31.917 0 0 97.223 0 -2.320 0 -2.320 0 0 0 0 308.206 0 97.847 0 532.873TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye31.917 0 0 97.223 0 -2.320 0 -2.320 0 0 0 0 308.206 0 97.847 0 532.873Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -315 0 -315 0 0 0 0 0 0 80.114 0 79.799Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı98.083 0 0 -97.223 0 0 0 0 0 0 0 0 -860 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.847 0 -97.847 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.847 0 -97.847 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler130.000 0 0 0 0 -2.635 0 -2.635 0 0 0 0 405.193 0 80.114 0 612.672Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler130.000 0 0 0 0 -3.778 0 -3.778 0 0 0 0 405.193 0 160.745 0 692.160TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye130.000 0 0 0 0 -3.778 0 -3.778 0 0 0 0 405.193 0 160.745 0 692.160Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.344 0 -2.344 0 0 0 0 0 0 152.939 0 150.595Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.745 0 -160.745 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.745 0 -160.745 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler130.000 0 0 0 0 -6.122 0 -6.122 0 0 0 0 565.938 0 152.939 0 842.755Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ511.638 295.558 285.066 139.382FAKTORİNG GELİRLERİ15 511.638 295.558 285.066 139.382Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler473.418 279.392 264.862 131.049İskontolu192.666 90.925 105.601 50.416Diğer280.752 188.467 159.261 80.633Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar38.220 16.166 20.204 8.333İskontolu10.928 4.767 5.697 2.591Diğer27.292 11.399 14.507 5.742FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr PaylarıTasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarFİNANSMAN GİDERLERİ (-)-353.868 -186.839 -212.678 -87.296Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-264.417 -141.663 -166.556 -67.853Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-441 -210 -244 -114İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-75.986 -38.087 -38.753 -15.672Diğer Faiz Giderleri-21 -2 -8 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-13.003 -6.877 -7.117 -3.657BRÜT KAR (ZARAR)157.770 108.719 72.388 52.086ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -41.715 -25.609 -24.142 -12.993Personel Giderleri-29.683 -17.449 -17.804 -8.829Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-519 -328 -112 -118Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-7.018 -4.740 -3.760 -2.434Diğer-4.495 -3.092 -2.466 -1.612BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)116.055 83.110 48.246 39.093DİĞER FAALİYET GELİRLERİ992.775 292.138 664.719 112.347Bankalardan Alınan Faizler4.991 7.650 3.103 4.179Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri140 93 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı7.690 3.565 858 753Kambiyo İşlemleri Karı966.080 274.479 653.283 104.899Diğer18 13.874 6.351 7.475 2.516KARŞILIK GİDERLERİ-31.820 -6.020 -4.221 -3.881Özel Karşılıklar-31.820 -6.020 -4.221 -3.881Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-873.994 -261.899 -592.010 -96.400Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-223.396 -9.941 -182.846 -1.383Kambiyo İşlemleri Zararı-647.880 -250.543 -407.910 -94.183Diğer18 -2.718 -1.415 -1.254 -834NET FAALİYET KARI (ZARARI)203.016 107.329 116.734 51.159BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)203.016 107.329 116.734 51.159SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-50.077 -27.215 -30.283 -15.788Cari Vergi Karşılığı17 -61.313 -30.363 -35.585 -15.652Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi12 0 0 0 -136Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi12 11.236 3.148 5.302 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)152.939 80.114 86.451 35.371DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI152.939 80.114 86.451 35.371Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları152.939 80.114 86.451 35.371Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar (Tam TL) 1,18000000 0,62000000 0,67000000 0,27000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı256.072 146.882Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri485.496 285.263Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-259.282 -141.618Alınan Temettüler19 140 93Alınan Ücret ve Komisyonlar35.705 16.147Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4 65.639 4.271Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-29.948 -18.131Ödenen Vergiler-41.867 -12.798Diğer189 13.655Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-763.545 -387.215Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-2.989.012 -370.300Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış25.792 24.277Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)38.699 6.855Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.151.846 -49.438Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)9.130 1.391Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-507.473 -240.333YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11 -2.248 -1.799Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.248 -1.799FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.878.083 1.270.893Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.372.080 -962.675İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.115 -1.612DiğerFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit503.888 306.606Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi24.258 -7.207Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)18.425 57.267Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar187.666 101.064Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 206.091 158.331Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)152.939 80.114 86.451 35.371DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-2.344 -315 -2.234 -315Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.344 -315 -2.234 -315Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -3.125 -394 -2.988 -394Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12 781 79 754 79Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)150.595 79.799 84.217 35.056Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 146.546 59.608 206.154 107.179 80.539 187.718GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 188 0 188 37.224 0 37.224GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 27 0 27 27 0 27İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 4.639.781 3.608.860 8.248.641 2.772.042 2.526.291 5.298.333Faktoring Alacakları4.618.102 3.608.860 8.226.962 2.747.258 2.526.291 5.273.549İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.757.035 155.414 1.912.449 1.358.897 246.995 1.605.892Diğer Faktoring Alacakları2.861.067 3.453.446 6.314.513 1.388.361 2.279.296 3.667.657Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon HavuzundanÖzkaynaklardanFinansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar100.658 0 100.658 137.796 0 137.796Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-78.979 0 -78.979 -113.012 0 -113.012ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 7.181 0 7.181 5.727 0 5.727MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 5.787 0 5.787 5.297 0 5.297YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 18.591 0 18.591 6.574 0 6.574DİĞER AKTİFLER13 16.255 10.087 26.342 11.561 1.941 13.502ARA TOPLAM4.834.356 3.678.555 8.512.911 2.945.631 2.608.771 5.554.402SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI4.834.356 3.678.555 8.512.911 2.945.631 2.608.771 5.554.402YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER5 3.713.494 2.393.906 6.107.400 2.171.629 1.774.012 3.945.641FAKTORİNG BORÇLARI11.134 46.510 57.644 10.565 8.380 18.945TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR20 5.256 49 5.305 3.744 207 3.951İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5 1.356.730 0 1.356.730 778.540 0 778.540GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 51.842 0 51.842 49.358 0 49.358KARŞILIKLAR9 33.787 0 33.787 29.229 0 29.229Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı17.911 0 17.911 13.353 0 13.353Genel Karşılıklar10.127 0 10.127 10.127 0 10.127Diğer Karşılıklar5.749 0 5.749 5.749 0 5.749CARİ VERGİ BORCU17 35.464 0 35.464 16.018 0 16.018ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER8 16.613 5.371 21.984 16.275 4.285 20.560ARA TOPLAM5.224.320 2.445.836 7.670.156 3.075.358 1.786.884 4.862.242SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR14 842.755 0 842.755 692.160 0 692.160Ödenmiş Sermaye130.000 0 130.000 130.000 0 130.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-6.122 0 -6.122 -3.778 0 -3.778Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri565.938 0 565.938 405.193 0 405.193Yasal Yedekler25.999 0 25.999 20.913 0 20.913Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler522.576 0 522.576 366.917 0 366.917Diğer Kar Yedekleri17.363 0 17.363 17.363 0 17.363Kar veya Zarar152.939 0 152.939 160.745 0 160.745Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı152.939 0 152.939 160.745 0 160.745Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.067.075 2.445.836 8.512.911 3.767.518 1.786.884 5.554.402Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.808.248 1.056.203 2.864.451 708.183 890.330 1.598.513RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ744.276 1.913.740 2.658.016 779.561 1.370.489 2.150.050TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0ALINAN TEMİNATLAR22 55.185.248 38.389.471 93.574.719 47.554.099 29.564.109 77.118.208VERİLEN TEMİNATLAR22 1.776.434 0 1.776.434 1.275.853 0 1.275.853TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6,22 1.276.498 1.301.842 2.578.340 774.544 813.500 1.588.044Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler6,22 1.276.498 1.301.842 2.578.340 774.544 813.500 1.588.044Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri6,22 1.276.498 1.301.842 2.578.340 774.544 813.500 1.588.044Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0Diğer0 0 0 0EMANET KIYMETLER22 2.280.421 6.003.371 8.283.792 2.085.529 4.771.782 6.857.311NAZIM HESAPLAR TOPLAMI63.071.125 48.664.627 111.735.752 53.177.769 37.410.210 90.587.979http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047633BIST