***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
25.07.2022 19:36
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
31.917 0 0 97.223 0 -2.320 0 -2.320 0 0 0 0 308.206 0 97.847 0 532.873
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
31.917 0 0 97.223 0 -2.320 0 -2.320 0 0 0 0 308.206 0 97.847 0 532.873
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -315 0 -315 0 0 0 0 0 0 80.114 0 79.799
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
98.083 0 0 -97.223 0 0 0 0 0 0 0 0 -860 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.847 0 -97.847 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.847 0 -97.847 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
130.000 0 0 0 0 -2.635 0 -2.635 0 0 0 0 405.193 0 80.114 0 612.672
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
130.000 0 0 0 0 -3.778 0 -3.778 0 0 0 0 405.193 0 160.745 0 692.160
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
130.000 0 0 0 0 -3.778 0 -3.778 0 0 0 0 405.193 0 160.745 0 692.160
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.344 0 -2.344 0 0 0 0 0 0 152.939 0 150.595
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.745 0 -160.745 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.745 0 -160.745 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
130.000 0 0 0 0 -6.122 0 -6.122 0 0 0 0 565.938 0 152.939 0 842.755
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
511.638 295.558 285.066 139.382
FAKTORİNG GELİRLERİ
15 511.638 295.558 285.066 139.382
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
473.418 279.392 264.862 131.049
İskontolu
192.666 90.925 105.601 50.416
Diğer
280.752 188.467 159.261 80.633
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
38.220 16.166 20.204 8.333
İskontolu
10.928 4.767 5.697 2.591
Diğer
27.292 11.399 14.507 5.742
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-353.868 -186.839 -212.678 -87.296
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-264.417 -141.663 -166.556 -67.853
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-441 -210 -244 -114
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-75.986 -38.087 -38.753 -15.672
Diğer Faiz Giderleri
-21 -2 -8 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-13.003 -6.877 -7.117 -3.657
BRÜT KAR (ZARAR)
157.770 108.719 72.388 52.086
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -41.715 -25.609 -24.142 -12.993
Personel Giderleri
-29.683 -17.449 -17.804 -8.829
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-519 -328 -112 -118
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-7.018 -4.740 -3.760 -2.434
Diğer
-4.495 -3.092 -2.466 -1.612
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
116.055 83.110 48.246 39.093
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
992.775 292.138 664.719 112.347
Bankalardan Alınan Faizler
4.991 7.650 3.103 4.179
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
140 93 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
7.690 3.565 858 753
Kambiyo İşlemleri Karı
966.080 274.479 653.283 104.899
Diğer
18 13.874 6.351 7.475 2.516
KARŞILIK GİDERLERİ
-31.820 -6.020 -4.221 -3.881
Özel Karşılıklar
-31.820 -6.020 -4.221 -3.881
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-873.994 -261.899 -592.010 -96.400
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-223.396 -9.941 -182.846 -1.383
Kambiyo İşlemleri Zararı
-647.880 -250.543 -407.910 -94.183
Diğer
18 -2.718 -1.415 -1.254 -834
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
203.016 107.329 116.734 51.159
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
203.016 107.329 116.734 51.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-50.077 -27.215 -30.283 -15.788
Cari Vergi Karşılığı
17 -61.313 -30.363 -35.585 -15.652
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
12 0 0 0 -136
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
12 11.236 3.148 5.302 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
152.939 80.114 86.451 35.371
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
152.939 80.114 86.451 35.371
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
152.939 80.114 86.451 35.371
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kâr/Zarar (Tam TL) 1,18000000 0,62000000 0,67000000 0,27000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
256.072 146.882
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
485.496 285.263
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-259.282 -141.618
Alınan Temettüler
19 140 93
Alınan Ücret ve Komisyonlar
35.705 16.147
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 65.639 4.271
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-29.948 -18.131
Ödenen Vergiler
-41.867 -12.798
Diğer
189 13.655
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-763.545 -387.215
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-2.989.012 -370.300
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
25.792 24.277
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
38.699 6.855
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.151.846 -49.438
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
9.130 1.391
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-507.473 -240.333
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11 -2.248 -1.799
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.248 -1.799
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.878.083 1.270.893
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.372.080 -962.675
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.115 -1.612
Diğer
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
503.888 306.606
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
24.258 -7.207
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
18.425 57.267
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
187.666 101.064
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 206.091 158.331
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
152.939 80.114 86.451 35.371
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.344 -315 -2.234 -315
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.344 -315 -2.234 -315
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -3.125 -394 -2.988 -394
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12 781 79 754 79
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
150.595 79.799 84.217 35.056
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 146.546 59.608 206.154 107.179 80.539 187.718
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 188 0 188 37.224 0 37.224
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 27 0 27 27 0 27
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 4.639.781 3.608.860 8.248.641 2.772.042 2.526.291 5.298.333
Faktoring Alacakları
4.618.102 3.608.860 8.226.962 2.747.258 2.526.291 5.273.549
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.757.035 155.414 1.912.449 1.358.897 246.995 1.605.892
Diğer Faktoring Alacakları
2.861.067 3.453.446 6.314.513 1.388.361 2.279.296 3.667.657
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0
Özkaynaklardan
0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
100.658 0 100.658 137.796 0 137.796
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-78.979 0 -78.979 -113.012 0 -113.012
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 7.181 0 7.181 5.727 0 5.727
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 5.787 0 5.787 5.297 0 5.297
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 18.591 0 18.591 6.574 0 6.574
DİĞER AKTİFLER
13 16.255 10.087 26.342 11.561 1.941 13.502
ARA TOPLAM
4.834.356 3.678.555 8.512.911 2.945.631 2.608.771 5.554.402
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
4.834.356 3.678.555 8.512.911 2.945.631 2.608.771 5.554.402
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
5 3.713.494 2.393.906 6.107.400 2.171.629 1.774.012 3.945.641
FAKTORİNG BORÇLARI
11.134 46.510 57.644 10.565 8.380 18.945
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
20 5.256 49 5.305 3.744 207 3.951
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5 1.356.730 0 1.356.730 778.540 0 778.540
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 51.842 0 51.842 49.358 0 49.358
KARŞILIKLAR
9 33.787 0 33.787 29.229 0 29.229
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
17.911 0 17.911 13.353 0 13.353
Genel Karşılıklar
10.127 0 10.127 10.127 0 10.127
Diğer Karşılıklar
5.749 0 5.749 5.749 0 5.749
CARİ VERGİ BORCU
17 35.464 0 35.464 16.018 0 16.018
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
8 16.613 5.371 21.984 16.275 4.285 20.560
ARA TOPLAM
5.224.320 2.445.836 7.670.156 3.075.358 1.786.884 4.862.242
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
14 842.755 0 842.755 692.160 0 692.160
Ödenmiş Sermaye
130.000 0 130.000 130.000 0 130.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-6.122 0 -6.122 -3.778 0 -3.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
565.938 0 565.938 405.193 0 405.193
Yasal Yedekler
25.999 0 25.999 20.913 0 20.913
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
522.576 0 522.576 366.917 0 366.917
Diğer Kar Yedekleri
17.363 0 17.363 17.363 0 17.363
Kar veya Zarar
152.939 0 152.939 160.745 0 160.745
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
152.939 0 152.939 160.745 0 160.745
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.067.075 2.445.836 8.512.911 3.767.518 1.786.884 5.554.402
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.808.248 1.056.203 2.864.451 708.183 890.330 1.598.513
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
744.276 1.913.740 2.658.016 779.561 1.370.489 2.150.050
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
22 55.185.248 38.389.471 93.574.719 47.554.099 29.564.109 77.118.208
VERİLEN TEMİNATLAR
22 1.776.434 0 1.776.434 1.275.853 0 1.275.853
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6,22 1.276.498 1.301.842 2.578.340 774.544 813.500 1.588.044
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6,22 1.276.498 1.301.842 2.578.340 774.544 813.500 1.588.044
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
6,22 1.276.498 1.301.842 2.578.340 774.544 813.500 1.588.044
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
22 2.280.421 6.003.371 8.283.792 2.085.529 4.771.782 6.857.311
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
63.071.125 48.664.627 111.735.752 53.177.769 37.410.210 90.587.979
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047633
BIST