***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Faktoring A.Ş.'nin 30.06.2021 dönemi finansalları ve bağımsız denetim raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952421BIST