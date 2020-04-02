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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

02.04.2020 19:30
GÜNCEL HABERLER



***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
27/01/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
04/03/2020
Saati
10:00:00
Adresi
Yapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 Levent Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem
27/01/2020 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
04/03/2020 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
30/03/2020
Açıklamalar

Şirketimizin 04/03/2020 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul kararı 30/03/2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 01/04/2019 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834437


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Alış Satış %  
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Altın Gr. 344 344 1,04  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,48 14,50 0,53  
Gümüş Gr. 3,08 3,09 0,07  
B. Petrol 29,89 29,89 5,15  
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