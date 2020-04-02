***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi27/01/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih04/03/2020Saati10:00:00AdresiYapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 Levent Beşiktaş/İSTANBULGündem27/01/2020 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular04/03/2020 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır.Genel Kurul Tescil Tarihi30/03/2020AçıklamalarŞirketimizin 04/03/2020 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul kararı 30/03/2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 01/04/2019 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834437BIST