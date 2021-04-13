***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/03/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi08/02/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih04/03/2021Saati10:00:00AdresiYapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 Levent Beşiktaş/İSTANBULGündem08/02/2021 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular08/03/2021 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır.Genel Kurul Tescil Tarihi13/04/2021AçıklamalarŞirketimizin 8 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Kararı 13 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 13 Nisan 2021 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927621BIST