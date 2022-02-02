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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

02.02.2022 20:16
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
02/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
04/03/2022
Saati
10:00:00
Adresi
Yapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 Levent Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporunun okunması, 4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. TTK'nın 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 7. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kâr/zararı hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 9. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2022 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket'le kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 12. Türk Ticaret Kanunu'nun 505'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi gereğince borçlanma aracı niteliğinde menkul kıymet çıkarılması ve hükümleriyle şartlarının saptanması yetkisinin 15 ay süre ile Yönetim Kurulu'na bırakılmasına onay verilmesi, 13. Dilek ve görüşler.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Olağan Genel Kurulu 04/03/2022 tarihinde gerçekleştirilecek olup 02/02/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile toplantı gündemi belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999085


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Tam 5.190 5.324 -3,80  
Yarım 2.508 2.576 -1,84  
Çeyrek 1.258 1.288 -0,92  
Gümüş.Ons 22,48 22,51 0,11  
Gümüş Gr. 9,81 9,82 0,05  
B. Petrol 93,44 93,44 2,33  
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