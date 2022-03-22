***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
22.03.2022 17:51
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
02/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
04/03/2022
Saati
10:00:00
Adresi
Yapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 Levent Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem
02/02/2022 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
11/03/2022 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
22/03/2022
Açıklamalar
Şirketimizin11 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Kararı 22 Mart 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 22 Mart 2022 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012051
BIST
18:052.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 13,78
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.189
En Düşük
2.146
18:0514,8280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8599
En Düşük
14,7886
18:0516,3737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0350
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
18:05915,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -7,54
|Açılış
|: 915,41
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|15,40
|1.842.302
|% 10,00
|
|KONKA
|12,21
|110.845.346
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.463.524
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|22.121.537
|% 9,97
|
|HEKTS
|17,33
|821.199.923
|% 9,96
|
|AYEN
|11,89
|105.207.206
|% -9,99
|
|PKENT
|286,80
|181.283.901
|% -9,98
|
|METRO
|1,12
|189.198.486
|% -9,68
|
|SANEL
|6,99
|10.019.589
|% -7,91
|
|MIPAZ
|6,19
|20.874.637
|% -6,64
|
|THYAO
|28,52
|3.816.851.646
|% 2,15
|
|EREGL
|33,80
|3.741.109.980
|% 6,19
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 1,33
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,85
|
|SISE
|14,35
|1.196.276.210
|% 1,77
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 1,33
|
|ODAS
|1,65
|297.891.473
|% 1,85
|
|YKBNK
|4,10
|727.415.084
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,64
|623.535.898
|% 1,39
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8204
|14,8220
|% -0,03
|
|Euro
|16,3405
|16,3799
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,5893
|19,6876
|% 0,62
|
|Frank
|15,8170
|15,9123
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9389
|3,9587
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-14,99
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-7,20
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,21
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TTRAK
Yüzde 8.20 oranında artışla 253.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 985 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 5.85 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 952 adet işlem
-
17:56ENJSA
Yüzde 4.41 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 964, 155 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 30, 039.00 milyon TL de
-
17:53OLMK
Yüzde 5.71 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 917, 311 adet işlem