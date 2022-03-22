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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

22.03.2022 17:51
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
02/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
04/03/2022
Saati
10:00:00
Adresi
Yapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 Levent Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem
02/02/2022 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
11/03/2022 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
22/03/2022
Açıklamalar

Şirketimizin11 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Kararı 22 Mart 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 22 Mart 2022 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012051


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Tam 6.032 6.182 -54,06  
Yarım 2.916 2.991 -26,15  
Çeyrek 1.462 1.495 -13,07  
Gümüş.Ons 24,76 24,79 -0,43  
Gümüş Gr. 11,79 11,81 -0,21  
B. Petrol 115 115 -0,56  
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