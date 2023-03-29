***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/03/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi31/01/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Tarih03/03/2023Saati10:00:00AdresiYapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 Levent Beşiktaş/İSTANBULGündem23/02/2023 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular03/03/2023 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır.Genel Kurul Tescil Tarihi29/03/2023AçıklamalarŞirketimizin 03 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Kararı 29 Mart 2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 29 Mart 2023tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129405BIST