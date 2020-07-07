***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/07/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 700.000.000.-TL (Yediyüzmilyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/805 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856310BIST