***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/12/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 800.000.000.-TL (Sekizyüzmilyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2020 tarih ve 76/1537 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893084BIST