***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/06/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 1.250.000.000.-TL (Bir milyar iki yüz elli milyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.2021 tarih ve 31/954 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943475BIST