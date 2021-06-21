***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
21.06.2021 22:02
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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21/06/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 1.250
.000.000.-TL (Bir milyar iki yüz elli milyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.2021 tarih ve 31/954 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943475
BIST
18:051.399
En Yüksek
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|: 0,54%
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En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|372,90
|12.546.890
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,29
|20.152.919
|% 10,00
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,69
|15.386.616
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|8.006.600
|% 10,00
|
|TRILC
|30,78
|171.153.918
|% -10,00
|
|METUR
|6,39
|63.966.332
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|192.962.157
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|842.825
|% -9,98
|
|DENGE
|3,31
|792.160
|% -9,81
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|EREGL
|18,19
|615.119.324
|% 2,25
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|YKBNK
|2,16
|375.934.010
|% 0,47
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7809
|8,7869
|% 0,19
|
|Euro
|10,4661
|10,4810
|% 0,23
|
|Sterlin
|12,1845
|12,2457
|% 1,30
|
|Frank
|9,5174
|9,5747
|% 0,92
|
|Riyal
|2,3318
|2,3435
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|1,75
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,14
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,97
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,02
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|B. Petrol
|74,84
|74,84
|-0,03
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