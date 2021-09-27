***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.09.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 830.000.000-TL (sekiz yüz otuz milyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.09.2021 tarih ve 49/1404 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965329BIST