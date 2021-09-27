***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
27.09.2021 14:56
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 830.000.000-TL (sekiz yüz otuz milyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.09.2021 tarih ve 49/1404 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965329
BIST
16:201.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
16:208,8398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0262
|Açılış
|: 8,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8217
16:2010,3498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0837
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
16:20498,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,49
|Açılış
|: 498,56
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler16:19
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|10.399.680
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.711.466
|% 9,98
|
|ORCAY
|17,32
|18.929.580
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|17.805.526
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|50,00
|19.427.950
|% -6,98
|
|EDATA
|10,03
|29.957.550
|% -5,82
|
|KIMMR
|3,80
|166.712.483
|% -5,47
|
|GARAN
|8,81
|1.019.417.249
|% -0,11
|
|THYAO
|13,58
|916.815.892
|% -0,29
|
|BIOEN
|38,00
|488.160.056
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,31
|426.533.798
|% -0,43
|
|TUPRS
|110,90
|387.560.004
|% 0,09
|
|YKBNK
|2,31
|426.533.798
|% -0,43
|
|GARAN
|8,81
|1.019.417.249
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,77
|169.080.931
|% -1,12
|
|THYAO
|13,58
|916.815.892
|% -0,29
|
|KRDMD
|6,28
|380.894.870
|% 0,48
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8392
|8,8425
|% -0,27
|
|Euro
|10,3444
|10,3503
|% -0,80
|
|Sterlin
|12,0873
|12,1480
|% 0,00
|
|Frank
|9,4999
|9,5571
|% -0,55
|
|Riyal
|2,3510
|2,3628
|% -0,24
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|1,48
|
|Altın Gr.
|498
|499
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|2,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|-0,69
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-0,34
|
|Çeyrek
|796
|815
|-0,17
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|78,56
|78,56
|1,33
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34TKURU
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 199.60 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 160 adet işlem
-
16:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, HALKB, GUBRF
-
16:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, PETKM, ARCLK
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 24 kaybederek (% -0.27 ) 1, 211
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, GEDIK, ORCAY, AKFGY, INVEO, PKENT, GARFA, KERVN, RALYH, OYLUM