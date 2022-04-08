***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/04/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 1.275.000.000-TL (bir milyar iki yüz yetmiş beş milyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 17/545 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018599BIST