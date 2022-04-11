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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

11.04.2022 11:48
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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08/04/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 1.275.000.000-TL (bir milyar iki yüz yetmiş beş milyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 17/545 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019076


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