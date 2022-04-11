***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
11.04.2022 11:48
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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08/04/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 1.275.000.000-TL (bir milyar iki yüz yetmiş beş milyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 17/545 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019076
BIST
11:592.422
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 28,68
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.425
En Düşük
2.401
11:5914,7440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
11:5916,0860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0401
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
11:59927,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,42
|Açılış
|: 927,86
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,07
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler11:59
|SANKO
|11,39
|11.333.696
|% 9,94
|
|MIPAZ
|6,75
|27.758.388
|% 9,93
|
|IHAAS
|15,16
|16.625.314
|% 9,93
|
|KONKA
|18,05
|150.242.743
|% 9,86
|
|ISFIN
|4,61
|311.496.672
|% 9,76
|
|MARTI
|1,88
|82.584.911
|% -7,39
|
|ULUSE
|149,10
|34.517.761
|% -5,21
|
|FORMT
|1,49
|50.514.652
|% -5,10
|
|CEOEM
|11,47
|14.569.079
|% -3,61
|
|MERIT
|32,78
|6.878.484
|% -3,30
|
|GARAN
|13,58
|1.986.062.189
|% 2,11
|
|YKBNK
|4,85
|1.085.513.096
|% 3,85
|
|THYAO
|35,32
|1.067.613.771
|% 0,00
|
|SISE
|17,16
|1.014.917.673
|% 1,54
|
|ASELS
|28,00
|955.854.071
|% 0,36
|
|TSKB
|1,67
|412.115.143
|% 5,03
|
|YKBNK
|4,85
|1.085.513.096
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,69
|551.369.197
|% 2,67
|
|DOHOL
|3,89
|696.810.124
|% 8,66
|
|ODAS
|2,21
|395.278.268
|% -1,34
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7375
|14,7440
|% 0,00
|
|Euro
|16,0745
|16,0860
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,1505
|19,2466
|% -0,05
|
|Frank
|15,7097
|15,8043
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9194
|3,9391
|% 0,00
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|10,32
|
|Altın Gr.
|927
|928
|4,19
|
|Cumhuriyet
|6.143
|6.236
|29,00
|
|Tam
|6.115
|6.268
|31,07
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|15,03
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|7,51
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,99
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,13
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
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12:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 77 artarak (% 1.04 ) 2, 690
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12:14
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISFIN, ARTI
-
12:14XU100
Endeks 2, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 12 üstünde . İşlem hacmi 20, 292.00 milyon TL de
-
12:12BJKAS
Yüzde 7.46 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 043, 280 adet işlem
-
12:11BRISA
Yüzde 4.27 oranında artışla 29.82 lira fiyatla işlem gören hissede 888, 305 adet işlem