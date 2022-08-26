***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
26.08.2022 20:34
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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26/08/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 1.600.000.000.-TL (bir milyar altı yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na(SPK) yapmış olduğu başvuru, 25.08.2022 tarih ve 45/1278 sayılı toplantısında görülmüş olup SPK'nın 26.08.2022 tarihli yazısı ile aşağıdaki kararların alındığı şirketimize bildirilmiştir:
1) Başvuru tarihi itibariyle şirketimizin itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında artırım kalemi olarak dikkate alınması suretiyle, Şirketimize 1.600.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 1.600.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanması,
2)Şirketimize ilk etapta 1.390.000.0000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesi, 210.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin ise 210.000.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin SPK'ya iletilmesinden sonra teslim edilmesi.
SPK tarafından ilk etapta onaylanan 1.390.000.000 TL tutarındaki İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058702
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0195
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,1288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0068
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0901
18:051.014,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -12,85
|Açılış
|: 1.014,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.012,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|6,05
|943.113.321
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|837.589
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.561.375
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.328.563.207
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.625.835
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|52.021.727
|% -9,99
|
|SANFM
|14,72
|71.974.802
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|5.110.523
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.148.324
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|12.525.566
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% -0,85
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% -2,95
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 3,13
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1628
|18,1741
|% 0,06
|
|Euro
|18,0928
|18,1322
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,2697
|21,3764
|% -0,78
|
|Frank
|18,7238
|18,8366
|% -0,32
|
|Riyal
|4,8208
|4,8450
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-21,14
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-12,26
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.787
|6.864
|-67,00
|
|Yarım
|3.307
|3.356
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.677
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,91
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,21
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL