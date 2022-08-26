***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/08/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 1.600.000.000.-TL (bir milyar altı yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na(SPK) yapmış olduğu başvuru, 25.08.2022 tarih ve 45/1278 sayılı toplantısında görülmüş olup SPK'nın 26.08.2022 tarihli yazısı ile aşağıdaki kararların alındığı şirketimize bildirilmiştir:1) Başvuru tarihi itibariyle şirketimizin itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında artırım kalemi olarak dikkate alınması suretiyle, Şirketimize 1.600.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 1.600.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanması,2)Şirketimize ilk etapta 1.390.000.0000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesi, 210.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin ise 210.000.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin SPK'ya iletilmesinden sonra teslim edilmesi.SPK tarafından ilk etapta onaylanan 1.390.000.000 TL tutarındaki İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058702BIST