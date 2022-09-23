***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
23.09.2022 17:28
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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26/08/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 25.08.2022 tarih ve 45/1278 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara
ihraç edilmesi planlanan toplam 1.600.000.000 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı içerisinde olmak üzere, itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tesvik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 210.000.000 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064991
BIST
17:323.288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -7,13
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
17:3218,4237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1051
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4237
En Düşük
18,3035
17:3217,9091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1322
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8798
17:32974,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -9,23
|Açılış
|: 974,66
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler17:30
|ULKER
|21,78
|149.074.125
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|190.958.186
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|15.005.861
|% 10,00
|
|VESTL
|35,76
|1.207.849.911
|% 9,96
|
|DESA
|28,74
|17.656.503
|% 9,95
|
|OZRDN
|19,35
|30.242.496
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,11
|42.498.008
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|9.240.927
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|19.606.879
|% -9,97
|
|KZBGY
|26,04
|217.153.004
|% -9,96
|
|THYAO
|70,95
|4.488.581.560
|% -0,49
|
|SASA
|61,25
|2.860.295.203
|% 5,51
|
|SAHOL
|27,20
|1.764.096.702
|% -0,22
|
|SISE
|27,14
|1.543.789.498
|% -1,38
|
|VAKBN
|7,65
|1.509.307.985
|% -1,29
|
|EKGYO
|3,98
|1.418.559.181
|% -1,24
|
|ZOREN
|4,55
|1.077.775.230
|% 7,31
|
|VAKBN
|7,65
|1.509.307.985
|% -1,29
|
|HALKB
|7,65
|1.269.304.473
|% -1,92
|
|DOHOL
|5,28
|846.627.124
|% 0,57
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4041
|18,4184
|% 0,54
|
|Euro
|17,8870
|17,8970
|% -0,80
|
|Sterlin
|20,1339
|20,2349
|% -2,01
|
|Frank
|18,7292
|18,8421
|% 0,36
|
|Riyal
|4,8787
|4,9032
|% 0,57
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-27,36
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,81
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.659
|6.770
|8,00
|
|Yarım
|3.237
|3.300
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,41
|
|B. Petrol
|86,05
|86,05
|-4,41
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 87 kaybederek (% -0.42 ) 3, 567
-
17:43XU100
Endeks 3, 291 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 47, 802.00 milyon TL de
-
17:42BIOEN
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 12.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 632, 192 adet işlem
-
17:40IZMDC
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 651, 234 adet işlem
-
17:39KRSTL
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 079, 200 adet işlem