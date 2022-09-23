***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/08/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 25.08.2022 tarih ve 45/1278 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılaraihraç edilmesi planlanan toplam 1.600.000.000 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı içerisinde olmak üzere, itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tesvik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 210.000.000 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064991BIST