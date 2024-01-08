***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
08.01.2024 12:28
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 1.900.000.000-TL (bir milyar dokuz yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1790 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233822
BIST
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15:207.787
En Düşük
|Değişim
|: 2,08%
|| 158,34
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.804
15:2029,8979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0576
|Açılış
|: 29,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
15:2032,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0646
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
15:201.941,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -19,09
|Açılış
|: 1.941,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,68
BIST En Aktif Hisseler15:20
|BVSAN
|90,90
|148.880.278
|% 9,98
|
|DARDL
|5,52
|14.746.536
|% 9,96
|
|TSPOR
|2,76
|89.032.820
|% 9,96
|
|KBORU
|51,65
|145.414.508
|% 9,94
|
|AGROT
|13,60
|157.556.440
|% 9,94
|
|DIRIT
|11,90
|3.350.460
|% -9,09
|
|KUYAS
|56,80
|118.775.892
|% -7,64
|
|CASA
|80,10
|3.909.306
|% -6,97
|
|UMPAS
|7,83
|967.334
|% -5,66
|
|SNKRN
|25,24
|968.030
|% -4,75
|
|ISCTR
|24,84
|4.639.690.352
|% 7,16
|
|THYAO
|242,60
|4.151.701.390
|% 1,42
|
|TUPRS
|138,90
|3.923.071.388
|% -3,41
|
|AKBNK
|39,76
|3.406.111.575
|% 8,10
|
|YKBNK
|21,70
|3.074.751.857
|% 8,50
|
|ISCTR
|24,84
|4.639.690.352
|% 7,16
|
|EKGYO
|7,82
|1.166.777.329
|% 2,36
|
|YKBNK
|21,70
|3.074.751.857
|% 8,50
|
|KATMR
|2,08
|210.674.610
|% 4,00
|
|SKBNK
|4,49
|440.394.143
|% 6,65
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8909
|29,8979
|% 0,19
|
|Euro
|32,7309
|32,7447
|% 0,20
|
|Sterlin
|37,8794
|38,0694
|% 0,09
|
|Frank
|34,9845
|35,1953
|% 0,08
|
|Riyal
|7,9477
|7,9876
|% 0,19
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|953,65
|954,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,06
|1.016,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,60
|76,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,07
|2.020,42
|% 0,66
|