***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.06.2020 16:40
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 04/06/2020 tarihinde Türk Lirası cinsinden, 700.000.000.-TL (yedi yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849134
BIST
18:00109.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 321,85
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:006,7676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0362
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:007,6728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0972
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:00370,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,73
|Açılış
|: 370,68
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|32.430.872
|% 10,00
|
|OZBAL
|2,20
|42.551.908
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|78.862.679
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|348.970
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.496.487
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.007.196
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.087.220
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.129.331
|% -9,99
|
|THYAO
|12,61
|1.264.686.276
|% 0,64
|
|ASELS
|31,76
|1.109.354.901
|% 0,00
|
|PETKM
|3,84
|997.947.439
|% 4,63
|
|GARAN
|8,13
|968.367.655
|% -1,09
|
|EKGYO
|1,65
|620.061.281
|% -0,60
|
|EKGYO
|1,65
|620.061.281
|% -0,60
|
|PETKM
|3,84
|997.947.439
|% 4,63
|
|IHLGM
|1,39
|248.541.043
|% 2,21
|
|KARSN
|1,88
|287.291.613
|% 1,62
|
|TSKB
|1,16
|163.158.025
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4755
|8,5180
|% 0,32
|
|Frank
|7,0260
|7,0684
|% 0,62
|
|Riyal
|1,7922
|1,8012
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|10,93
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.438
|11,60
|
|Tam
|2.478
|2.509
|12,00
|
|Yarım
|1.209
|1.225
|5,80
|
|Çeyrek
|605
|612
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,38
|39,38
|-0,41
|