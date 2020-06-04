Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.06.2020 16:40
GÜNCEL HABERLER



***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 04/06/2020 tarihinde Türk Lirası cinsinden, 700.000.000.-TL (yedi yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine karar vermiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849134


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00109.433
Değişim :  0,30% |  321,85
Açılış :  109.384  
Önceki Kapanış :  109.111  
En Yüksek
109.853 En Düşük
108.779
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 10,67 32.430.872 % 10,00  
OZBAL 2,20 42.551.908 % 10,00  
AKCNS 10,45 78.862.679 % 10,00  
SALIX 10,78 348.970 % 10,00  
SRVGY 18,59 13.496.487 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4755 8,5180 % 0,32  
Frank 7,0260 7,0684 % 0,62  
Riyal 1,7922 1,8012 % 0,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.711 10,93  
Altın Gr. 370 370 2,53  
Cumhuriyet 2.408 2.438 11,60  
Tam 2.478 2.509 12,00  
Yarım 1.209 1.225 5,80  
Çeyrek 605 612 2,90  
Gümüş.Ons 17,72 17,78 0,11  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,01  
B. Petrol 39,38 39,38 -0,41  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru