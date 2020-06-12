***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.06.2020 17:39
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermeye Piyasası Kurulu'na başvuru hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.06.2020
Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 700.000.000.-TL (yedi yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihracı konusunda 12.06.2020 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851012
BIST
18:00109.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 784,21
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
18:006,8387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
18:007,6915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0396
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6844
18:00382,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,24
|Açılış
|: 382,26
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|56.688.166
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|99.290.383
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.568.179
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|12.278.048
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|250.002
|% -10,00
|
|AYCES
|37,44
|711.105
|% -9,96
|
|EGCEY
|1,45
|849.216
|% -9,94
|
|EGCYO
|1,63
|1.505.405
|% -9,94
|
|ARTI
|2,03
|556.152
|% -9,78
|
|THYAO
|12,73
|949.568.471
|% 1,68
|
|ASELS
|32,18
|938.513.982
|% -0,19
|
|GARAN
|8,16
|830.001.183
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,20
|767.022.336
|% 9,09
|
|EKGYO
|1,94
|662.610.240
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|662.610.240
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|379.292.918
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,57
|402.670.621
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,75
|157.988.145
|% 2,74
|
|GUSGR
|4,20
|767.022.336
|% 9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5526
|8,5955
|% -0,50
|
|Frank
|7,1617
|7,2048
|% -0,76
|
|Riyal
|1,8166
|1,8258
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|6,66
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,24
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.497
|11,60
|
|Tam
|2.544
|2.566
|11,90
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|5,80
|
|Çeyrek
|621
|627
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,50
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,03
|
|B. Petrol
|38,36
|38,36
|-0,19
|
Seans Raporu
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 565, 55 artarak (% 0.56 ) 102, 333