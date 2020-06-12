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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.06.2020 17:39
GÜNCEL HABERLER



***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermeye Piyasası Kurulu'na başvuru hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.06.2020

Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 700.000.000.-TL (yedi yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihracı konusunda 12.06.2020 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851012


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BRISA 12,10 99.290.383 % 10,00  
GLRYH 12,98 25.568.179 % 10,00  
CELHA 11,01 12.278.048 % 9,99  
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Sterlin 8,5526 8,5955 % -0,50  
Frank 7,1617 7,2048 % -0,76  
Riyal 1,8166 1,8258 % -0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.734 6,66  
Altın Gr. 382 382 2,24  
Cumhuriyet 2.471 2.497 11,60  
Tam 2.544 2.566 11,90  
Yarım 1.241 1.252 5,80  
Çeyrek 621 627 2,90  
Gümüş.Ons 17,46 17,50 -0,18  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 -0,03  
B. Petrol 38,36 38,36 -0,19  
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