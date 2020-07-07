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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.07.2020 22:25
GÜNCEL HABERLER



***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.07.2021

Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 700.000.000.-TL (yedi yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/805 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yapı Kredi Faktoring İhraç Belgesi-02072020.pdf
EK: 2 YKFKT Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856309


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 758,00 58.060.746 % 10,00  
IZFAS 2,64 1.762.360 % 10,00  
PKENT 208,10 6.397.901 % 9,99  
SNPAM 10,69 9.177.476 % 9,98  
ALGYO 17,86 122.739.631 % 9,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5783 8,6213 % 0,39  
Frank 7,2504 7,2941 % -0,03  
Riyal 1,8234 1,8325 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 10,33  
Altın Gr. 396 396 2,37  
Cumhuriyet 2.564 2.585 14,10  
Tam 2.639 2.653 14,40  
Yarım 1.282 1.298 7,10  
Çeyrek 641 650 3,50  
Gümüş.Ons 18,25 18,30 0,00  
Gümüş Gr. 4,02 4,03 -0,00  
B. Petrol 42,83 42,83 -0,27  
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