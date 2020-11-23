Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.11.2020 15:14



***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermeye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.11.2020

Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 800.000.000.-TL (sekiz yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihracı konusunda 23.11.2020 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889549


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:381.326
Değişim :  0,13% |  1,77
Açılış :  1.329  
Önceki Kapanış :  1.324  
En Yüksek
1.336 En Düşük
1.322
BIST En Aktif Hisseler16:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEEN 1.557,00 210.471.426 % 10,00  
SUMAS 38,72 671.173 % 10,00  
YESIL 64,40 53.721.330 % 9,99  
CASA 73,20 2.658.185 % 9,99  
IZTAR 15,43 1.501.740 % 9,98  
daha fazla
16:38 Alış Satış %  
Dolar 7,8494 7,8578 % 3,13  
Euro 9,3386 9,3557 % 3,47  
Sterlin 10,3926 10,4447 % 2,92  
Frank 8,5428 8,5943 % 2,58  
Riyal 2,0706 2,0809 % 2,22  
daha fazla
16:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.868 1.868 -5,04  
Altın Gr. 467 467 8,42  
Cumhuriyet 3.112 3.159 39,00  
Tam 3.097 3.176 42,85  
Yarım 1.497 1.536 20,73  
Çeyrek 751 768 10,36  
Gümüş.Ons 24,08 24,12 -0,08  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 0,10  
B. Petrol 45,73 45,73 0,66  
Seans Raporu 16:38
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru