***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.11.2020 15:14
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermeye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.11.2020
Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 800.000.000.-TL (sekiz yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihracı konusunda 23.11.2020 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889549
BIST
16:381.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.322
16:387,8884
En Yüksek
|Değişim
|: 3,54%
|| 0,2694
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8974
En Düşük
7,6149
16:389,3880
En Yüksek
|Değişim
|: 3,83%
|| 0,3463
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
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9,4000
En Düşük
9,0241
16:38467,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 8,53
|Açılış
|: 467,38
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|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler16:38
|EGEEN
|1.557,00
|210.471.426
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|671.173
|% 10,00
|
|YESIL
|64,40
|53.721.330
|% 9,99
|
|CASA
|73,20
|2.658.185
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.501.740
|% 9,98
|
|KAPLM
|25,66
|475.650
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|1.689.869
|% -9,89
|
|TKURU
|281,00
|4.611.234
|% -9,59
|
|BRKO
|1,16
|1.655.682
|% -7,94
|
|EUYO
|5,22
|2.038.064
|% -6,45
|
|SISE
|7,11
|1.854.757.351
|% 1,28
|
|GARAN
|9,21
|1.805.316.703
|% -2,54
|
|THYAO
|12,06
|1.729.071.232
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,05
|1.691.678.667
|% 6,22
|
|KRDMD
|4,89
|1.425.592.832
|% 1,66
|
|EKGYO
|2,05
|1.691.678.667
|% 6,22
|
|KRDMD
|4,89
|1.425.592.832
|% 1,66
|
|SISE
|7,11
|1.854.757.351
|% 1,28
|
|YKBNK
|3,02
|663.532.638
|% -2,27
|
|GARAN
|9,21
|1.805.316.703
|% -2,54
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8494
|7,8578
|% 3,13
|
|Euro
|9,3386
|9,3557
|% 3,47
|
|Sterlin
|10,3926
|10,4447
|% 2,92
|
|Frank
|8,5428
|8,5943
|% 2,58
|
|Riyal
|2,0706
|2,0809
|% 2,22
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-5,04
|
|Altın Gr.
|467
|467
|8,42
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|39,00
|
|Tam
|3.097
|3.176
|42,85
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|20,73
|
|Çeyrek
|751
|768
|10,36
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,10
|
|B. Petrol
|45,73
|45,73
|0,66
|
Seans Raporu
16:38
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16:49XU100
Endeks 1, 324 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 23, 525.00 milyon TL de
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16:46SAFKR
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16:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, YKBNK, GARAN