***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.12.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.12.2021Ek AçıklamalarYapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 800.000.000.-TL (sekiz yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2020 tarih ve 76/1537 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yapı Kredi Faktoring İhraç Belgesi.pdfEK: 2 YKFKT Başvuru Formu .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893081BIST