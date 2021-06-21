***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.06.2021 22:01
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.06.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.06.2022
Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 1.250.000.000.-TL (bir milyar iki yüz elli milyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.2021 tarih ve 31/954 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yapı Kredi Faktoring İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 YKFKT Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943474
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.399
En Düşük
1.378
18:058,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0172
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7872
En Düşük
8,7699
18:0510,4823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0252
|Açılış
|: 10,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4823
En Düşük
10,4570
18:05502,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 7,21
|Açılış
|: 502,81
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|372,90
|12.546.890
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,29
|20.152.919
|% 10,00
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,69
|15.386.616
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|8.006.600
|% 10,00
|
|TRILC
|30,78
|171.153.918
|% -10,00
|
|METUR
|6,39
|63.966.332
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|192.962.157
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|842.825
|% -9,98
|
|DENGE
|3,31
|792.160
|% -9,81
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|EREGL
|18,19
|615.119.324
|% 2,25
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|YKBNK
|2,16
|375.934.010
|% 0,47
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7816
|8,7872
|% 0,20
|
|Euro
|10,4673
|10,4823
|% 0,24
|
|Sterlin
|12,1845
|12,2457
|% 1,30
|
|Frank
|9,5174
|9,5747
|% 0,92
|
|Riyal
|2,3318
|2,3435
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|2,92
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,14
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,00
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,02
|
|B. Petrol
|74,84
|74,84
|-0,03
|