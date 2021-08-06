***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.08.2021 14:54
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 830.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 06/08/2021 tarihinde Türk Lirası cinsinden, 830.000.000-TL (sekiz yüz otuz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955339
BIST
14:531.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.429
14:538,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0678
|Açılış
|: 8,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
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8,6109
En Düşük
8,5140
14:5310,1581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0512
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
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10,1870
En Düşük
10,0744
14:53497,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,99
|Açılış
|: 497,18
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler14:51
|KTSKR
|35,44
|53.273.555
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|770.492.477
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.392.758
|% 9,96
|
|VBTYZ
|22,98
|142.309.336
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|14.329.955
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.563.198
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,67
|88.721.366
|% -9,04
|
|KRONT
|51,20
|99.017.316
|% -7,16
|
|DOBUR
|17,10
|710.712
|% -6,30
|
|GARAN
|9,33
|1.253.323.792
|% 0,76
|
|GENIL
|13,00
|770.492.477
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|573.028.517
|% 1,78
|
|SASA
|30,14
|546.304.449
|% 1,62
|
|THYAO
|12,84
|531.601.036
|% 0,63
|
|GARAN
|9,33
|1.253.323.792
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,83
|180.832.527
|% 1,10
|
|IZMDC
|2,87
|283.686.896
|% -4,01
|
|YKBNK
|2,48
|232.420.976
|% -0,40
|
|SISE
|8,01
|573.028.517
|% 1,78
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5869
|8,5895
|% 0,82
|
|Euro
|10,1218
|10,1610
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,9242
|11,9840
|% 0,79
|
|Frank
|9,4194
|9,4761
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2839
|2,2953
|% 0,83
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-5,35
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,81
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|12,00
|
|Tam
|3.275
|3.358
|7,57
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|3,66
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,83
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,03
|
|B. Petrol
|72,16
|72,16
|0,87
|
Seans Raporu
14:51
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15:03AYEN
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15:02XU100
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15:00SAFKR
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14:58TACTR
Yüzde 4.69 oranında artışla 27.22 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 043 adet işlem