***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.08.2021 18:45
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermeye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 830.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.08.2021
Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 830.000.000-TL (sekiz yüz otuz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihracı konusunda 26.08.2021 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960641
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,78
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
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1.464
En Düşük
1.445
18:058,3872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0161
|Açılış
|: 8,3980
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|Önceki Kapanış
|: 8,3950
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8,4033
En Düşük
8,3461
18:059,8848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0171
|Açılış
|: 9,8500
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|Önceki Kapanış
|: 9,8500
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9,9105
En Düşük
9,8354
18:05483,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,68
|Açılış
|: 483,46
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|Önceki Kapanış
|: 481,77
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485,21
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|29,70
|411.256
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.400,00
|1.425.052
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.851.803
|% 9,96
|
|CANTE
|14,06
|209.523.447
|% 9,93
|
|DESA
|9,20
|14.864.257
|% 9,92
|
|AGYO
|3,69
|8.875.936
|% -10,00
|
|SRVGY
|69,95
|24.635.489
|% -9,97
|
|EDATA
|13,47
|23.371.703
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|588.477.322
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,98
|99.589.215
|% -9,95
|
|THYAO
|12,79
|1.662.052.643
|% 2,32
|
|GARAN
|9,44
|1.206.924.346
|% -0,94
|
|BRLSM
|10,96
|862.890.867
|% -9,57
|
|GESAN
|24,62
|588.477.322
|% -9,95
|
|PETKM
|6,08
|527.338.169
|% -0,65
|
|MRGYO
|1,12
|435.170.627
|% -8,20
|
|ODAS
|1,46
|251.098.528
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,53
|403.478.131
|% -0,78
|
|THYAO
|12,79
|1.662.052.643
|% 2,32
|
|GARAN
|9,44
|1.206.924.346
|% -0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3840
|8,3867
|% 0,19
|
|Euro
|9,8733
|9,8846
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,4517
|11,5091
|% -0,26
|
|Frank
|9,0961
|9,1509
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2288
|2,2399
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|1,67
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,58
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,62
|70,62
|-0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MAALT
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