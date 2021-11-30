***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.11.2021 17:54
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 30/11/2021 tarihinde Türk Lirası cinsinden, 800.000.000-TL (sekiz yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980317
BIST
18:051.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
18:0513,1376
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 0,3213
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
18:0514,9652
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 0,4963
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
18:05762,59
En Yüksek
|Değişim
|: 3,75%
|| 27,59
|Açılış
|: 762,59
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
762,96
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|231,00
|10.063.435
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.963.694
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|843.600
|% 10,00
|
|FENER
|31,00
|198.520.925
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|1.058.139
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|31.561.622
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|680.283
|% -9,97
|
|BALAT
|9,58
|3.528.940
|% -9,96
|
|ASELS
|21,74
|3.448.672.634
|% -4,40
|
|GARAN
|11,42
|2.806.557.593
|% 0,18
|
|KOZAL
|129,10
|2.322.395.978
|% 7,05
|
|THYAO
|17,22
|1.915.279.814
|% -0,58
|
|SASA
|43,40
|1.539.613.654
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,17
|1.180.492.558
|% 0,00
|
|GARAN
|11,42
|2.806.557.593
|% 0,18
|
|AKBNK
|6,52
|1.367.852.180
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,24
|395.570.131
|% -0,88
|
|ASELS
|21,74
|3.448.672.634
|% -4,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1145
|13,1176
|% 2,35
|
|Euro
|14,9263
|14,9531
|% 3,35
|
|Sterlin
|17,4700
|17,5576
|% 2,79
|
|Frank
|14,2523
|14,3381
|% 3,14
|
|Riyal
|3,4850
|3,5025
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|22,99
|
|Altın Gr.
|762
|762
|26,93
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,30
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|0,39
|
|B. Petrol
|71,05
|71,05
|-2,17
|