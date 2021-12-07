***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.12.2021 15:54
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermeye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.12.2021
Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 800.000.000-TL (sekiz yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihracı konusunda 07.12.2021 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981547
BIST
17:151.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 55,30
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.983
En Düşük
1.943
17:1513,6691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,1285
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
17:1515,3689
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,2109
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
17:15781,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -7,71
|Açılış
|: 781,56
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler17:13
|INTEM
|66,00
|40.227.008
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|6.521.593
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|68.670.111
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,94
|105.606.363
|% -9,99
|
|MEGAP
|6,94
|105.606.363
|% -9,99
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|527.833.783
|% -9,80
|
|BIMAS
|77,25
|1.034.039.417
|% 5,82
|
|YKBNK
|3,56
|1.018.368.633
|% 0,28
|
|KOZAL
|137,70
|750.340.054
|% 0,51
|
|TAVHL
|35,56
|700.964.261
|% 4,28
|
|EKGYO
|2,41
|593.698.380
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,56
|1.018.368.633
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,41
|593.698.380
|% 1,26
|
|ODAS
|1,65
|394.933.401
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,21
|527.833.783
|% -9,80
|
|ADESE
|0,79
|64.376.222
|% -3,66
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6576
|13,6698
|% -0,93
|
|Euro
|15,3481
|15,3743
|% -1,32
|
|Sterlin
|18,0311
|18,1215
|% -1,12
|
|Frank
|14,7033
|14,7918
|% -0,98
|
|Riyal
|3,6355
|3,6537
|% -0,85
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|0,45
|
|Altın Gr.
|782
|782
|-7,59
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|74,65
|74,65
|1,57
|
Seans Raporu
17:13
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-
17:27ESCOM
Yüzde 6.76 oranında artışla 6.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 452, 629 adet işlem
-
17:26MZHLD
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.24 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 355 adet işlem
-
17:25SONME
Yüzde 6.88 oranında artışla 41.00 lira fiyatla işlem gören hissede 210, 026 adet işlem
-
17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 69 artarak (% 3.15 ) 1, 758
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17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SISE, TURGG, PCILT, MAALT, METUR, AKCNS, PKENT, ISBIR, BAGFS, PEKGY