***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 30.11.2021İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.12.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.12.2022Ek AçıklamalarYapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 800.000.000-TL (sekiz yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2021 tarih ve 65/1839 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yapı Kredi Faktoring İhraç Belgesi.pdfEK: 2 YKFKT Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985249BIST