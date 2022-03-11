***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.03.2022 14:11
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermeye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.275.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.03.2022
Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 1.275.000.000-TL (bir milyar iki yüz yetmiş beş milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihracı konusunda 11.03.2022 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009481
BIST
14:022.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,56
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.055
En Düşük
2.043
14:0214,9648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1103
|Açılış
|: 14,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,8075
14:0216,4719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1276
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
14:02957,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,97
|Açılış
|: 958,27
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler14:02
|FORMT
|1,10
|63.655.761
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|19.201.854
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.625.846
|% 9,93
|
|DNISI
|10,99
|8.125.191
|% 8,81
|
|MEPET
|2,28
|9.628.572
|% 8,57
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,52
|32.566.111
|% -5,98
|
|SANEL
|7,10
|1.459.509
|% -4,83
|
|SKTAS
|2,98
|10.593.310
|% -4,49
|
|AKFGY
|2,54
|75.234.071
|% -4,15
|
|KRDMD
|15,36
|2.355.934.434
|% -0,07
|
|THYAO
|26,04
|2.167.626.223
|% 1,17
|
|SISE
|13,50
|1.350.774.486
|% 2,58
|
|EREGL
|34,28
|911.736.364
|% -0,98
|
|KOZAA
|26,36
|726.552.801
|% 3,29
|
|ODAS
|1,54
|280.405.745
|% 1,99
|
|KRDMD
|15,36
|2.355.934.434
|% -0,07
|
|DOHOL
|3,23
|337.337.264
|% 3,53
|
|SISE
|13,50
|1.350.774.486
|% 2,58
|
|THYAO
|26,04
|2.167.626.223
|% 1,17
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9621
|14,9648
|% 0,74
|
|Euro
|16,4398
|16,4719
|% 0,78
|
|Sterlin
|19,5223
|19,6202
|% 0,92
|
|Frank
|16,0163
|16,1128
|% 0,91
|
|Riyal
|3,9764
|3,9963
|% 0,90
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|-5,10
|
|Altın Gr.
|959
|959
|6,79
|
|Cumhuriyet
|6.373
|6.434
|-17,00
|
|Tam
|6.321
|6.481
|-9,17
|
|Yarım
|3.055
|3.135
|-4,43
|
|Çeyrek
|1.532
|1.568
|-2,22
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,84
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,41
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Seans Raporu
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