***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.03.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.275.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.04.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.04.2023Ek AçıklamalarYapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 1.275.000.000-TL (bir milyar iki yüz yetmiş beş milyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 17/545 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yapı Kredi Faktoring İhraç Belgesi.pdfEK: 2 YKFKT Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018591BIST