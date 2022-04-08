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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.04.2022 18:23
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.275.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.04.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.04.2023

Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 1.275.000.000-TL (bir milyar iki yüz yetmiş beş milyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 17/545 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yapı Kredi Faktoring İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 YKFKT Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018591


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