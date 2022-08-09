***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.08.2022 16:54
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25/7/2022 tarihinde Türk Lirası cinsinden, 1.600.000.000-TL (bir milyar altı yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053497
BIST
16:542.781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -13,88
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
16:5417,9482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 17,9830
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|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
16:5418,3889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0907
|Açılış
|: 18,3945
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
16:541.037,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.037,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler16:52
|DOGUB
|4,84
|44.735.959
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.735.008
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|47.088.868
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|44.829.742
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.665.893
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|14.052.484
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|134.157.347
|% -9,88
|
|AKSUE
|29,04
|18.006.517
|% -9,65
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,40
|38.151.461
|% -8,86
|
|THYAO
|58,75
|4.334.856.446
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,99
|2.356.193.021
|% -5,82
|
|SASA
|50,60
|1.603.110.205
|% -2,69
|
|EKGYO
|3,48
|1.588.793.661
|% 1,16
|
|TUPRS
|281,20
|1.515.668.634
|% 2,82
|
|EKGYO
|3,48
|1.588.793.661
|% 1,16
|
|ISCTR
|5,99
|2.356.193.021
|% -5,82
|
|YKBNK
|5,23
|1.355.570.130
|% 0,58
|
|ZOREN
|2,58
|621.150.054
|% 8,86
|
|MOBTL
|1,99
|428.253.851
|% 5,85
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9340
|17,9620
|% 0,07
|
|Euro
|18,3737
|18,3865
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,6680
|21,7766
|% 0,36
|
|Frank
|18,7812
|18,8944
|% 0,48
|
|Riyal
|4,7602
|4,7841
|% 0,11
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|9,15
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|5,54
|
|Cumhuriyet
|6.916
|7.021
|41,00
|
|Tam
|6.944
|6.997
|10,00
|
|Yarım
|3.383
|3.421
|5,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,56
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,04
|
|B. Petrol
|97,53
|97,53
|0,88
|
Seans Raporu
16:52
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17:06BMSCH
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17:05KZBGY
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17:03OSTIM
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 090, 071 adet işlem
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17:02IEYHO
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 0.84 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 330, 023 adet işlem
-
17:01NUGYO
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 196, 639 adet işlem